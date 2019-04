No nos gusta nada: Dicen que Samsung obligó a bajar el teardown del Galaxy Fold

Mostraba el error de diseño.

Hace poco la popular página iFixIt subió su desarme (conocidos como teardown) del Galaxy Fold de Samsung, que mostraba exactamente por qué habían fallado las unidades de algunos analistas de la prensa especializada.

Encuentran error de diseño grave en el Samsung Galaxy Fold Un elemento de milímetros sería culpable de un problema.

La guía era muy completa y mostraba parte por parte la arquitectura interna del equipo que, recordemos, es el primer teléfono con pantalla plegable que saldrá a la venta de manera masiva, aunque ahora su lanzamiento fue atrasado por los problemas que presentaron las unidades de prueba.

El documento simplemente se desvaneció del sitio, donde dejaron el siguiente mensaje:

Se nos proveyó de un Galaxy Fold a través uno de nuestros socios. Samsung solicitó, a través de nuestro partner que iFixIt removiera el teardown. No tenemos ninguna obligación de remover nuestro análisis, legal o de cualquier otra forma. Pero por respeto a nuestro socio, a quien consideramos un aliado en hacer dispositivos más reparables, hemos decidido remover nuestro artículo hasta que compremos un Galaxy Fold en el retail.

Diversos analistas internacionales ya condenan la acción por parte de la compañía surcoreana, que no entienden cómo pueden hacer algo tan torpe en lo que respecta a relaciones públicas.

La basura no se esconde debajo de la alfombra y sobretodo en los tiempos de internet, donde a pesar de que algo "no exista" porque se borró, no significa que otros no lo hayan guardado ya. Es más, la guía, con fotos y todo ya da vuelta por varios foros.

Una pésima jugada por parte de Samsung.