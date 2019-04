Lanzan tráiler con jugabilidad de Saints Row: The Third para Nintendo Switch

Conozcan más detalles de este título que se lanzará el próximo 10 de mayo.

Deep Silver y Volition han liberado un nuevo tráiler con jugabilidad de Saints Row: The Third – The Full Package para Nintendo Switch.

Este video que es el primero de una serie llamada "Momentos Memorables: Cuando un buen atraco sale mal" nos presenta diversas acciones de este port creado para la consola híbrida de Nintendo.

Suena interesante tener la posibilidad de disfrutar de este divertido título en cualquier lugar con la Switch, y como pueden ver luce bastante bien ya que correrá a 1080p y 30 fps con la consola en el dock, y se ajustará a 720 en la pantalla portátil.

Detalles de Saints Row: The Third en Switch

Además de este tema de las gráficas, Volition reveló que el título completo con su DLC estará incluido en la tarjeta de juego, aunque señalan que pondrán disponible una actualización de día 1 de 110 MB.

Por último, mencionan que se incluirá una opción de modo cooperativo que requiere de Nintendo Switch Online, aunque también se podrá jugar a través de conexión local.

Saints Row: The Third – The Full Package se pondrá disponible el 10 de mayo en Nintendo Switch.