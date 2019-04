Rumor: Sony lanzará una versión Premium de PlayStation Plus junto con PlayStation 5

Ofrecería acceso garantizado a Betas y la capacidad de crear servidores privados.

Ahora que comienzan a sonar más fuerte los rumores sobre las consolas de siguiente generación, tenemos que ha surgido un reporte que asegura que Sony está planeando el lanzamiento de una versión Premium de PlayStation Plus que acompañaría la llegada de la PlayStation 5 en 2020.

De acuerdo a información del sitio SegmentNext que dice tener como fuente anónima a un desarrollador de juegos con base en Europa, PlayStation Plus Premium ofrecerá a los jugadores ventajas adicionales al servicio PlayStation Plus regular, incluyendo acceso garantizado a todas las pruebas Beta y Alpha, además de la capacidad de crear servidores privados.

Esta opción Premium funcionaría en paralelo con el servicio PlayStation Plus base, y si la información es correcta, las nuevas características se comenzarían a probar antes del lanzamiento de la PlayStation 5 que se espera llegue entre marzo y noviembre de 2020.

Un probable anuncio a finales de este año

Sony no tendrá presencia en E3 2019 así que los detalles de su nueva PlayStation y de la nueva versión de PlayStation Plus podrían darse durante en una transmisión State of Play, o mas probablemente en PlayStation Experience 2019 que se realizará en diciembre.

Hablando de servicios de suscripción, recientemente surgió otro rumor que dice que Microsoft lanzará una opción que incluirá Xbox Game Pass y Xbox Live Gold con el mismo pago.