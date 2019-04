Robot de la NASA captó dos eclipses solares en el planeta Marte

El robot Curiosity, el cual se encuentra realizando estudios en el planeta Marte desde el año 2012, ha sido testigo de un fenómeno histórico ocurrido en aquel lugar, presenció y captó dos eclipses solares causados por ambas lunas que orbitan alrededor del planeta rojo.

La primera en completar el eclipse solar fue Deimos, la cual el pasado 17 de marzo pasó por enfrente de Marte y el sol.

El segundo, protagonizado por Phobos la otra pequeña "luna"satélite que orbita alrededor de Marte, fue el pasado 26 de marzo siendo captada por el robot.

Según la NASA, ya que ningún satélite logró tapar por completo la luz del sol, debido a sus pequeños tamaños, ambos fenómenos astronómicos fueron denominados como "eclipse anular".

El Curiosity consiguió una serie de fotografiaras sobre ambos fenómenos. Desde la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ha señalado que con estos fenómenos podrán comprender de mejor forma las órbitas de ambas lunas que giran alrededor de Marte.

"Los eclipses, los amaneceres y las puestas de sol hacen que Marte sea real para las personas", señaló la NASA con respecto a los sucesos ocurridos en el planeta rojo. Hasta la fecha, desde que los robots se encuentran investigando la superficie del planeta rojo, se han registrado un total de 40 eclipses observados con Phobos y otros ocho observables en Deimos.

When I dip you dip we dip.

This dip in post-sunset light was caused by Phobos. The Martian moon was rising as the sun set, casting an elongated shadow. Dust in the atmosphere acted like a screen, across which the shadow was projected. https://t.co/pzPVOPdLZ9 pic.twitter.com/De5aFokdOk

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) April 4, 2019