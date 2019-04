El pequeño celular que sí pudo: Review del Samsung Galaxy S10e [FW Labs]

E de Esencial.

Habiendo pasado tanto tiempo con el Galaxy S10+, es fantástico que la gente pregunte más por el S10e, y es que es la versión más económica de esta serie. El desafío fue el de pasar a un celular mucho más pequeño y con una cámara menos, además de otros recortes ¿Vale la pena? Antes vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla de 5.8 pulgadas

Procesador Exynos 9820

6 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara dual de 12 megapixeles más una gran angular de 16 megapixeles

Cámara frontal de 10 megapixeles

Batería de 3100 mAh

Puerto de audífonos

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68

Diseño

Lo primero que notas al tomar el equipo es que sí, es pequeñito. Se siente casi como esos teléfonos de hace unos 4 años, donde podías escribir con solo una mano. Aunque todo lo demás es futurista, es más, me recuerda mucho a la sensación del iPhone X, pero sin notch.

Lo anterior se refuerza con el tema de que en esta pantalla no tenemos bordes curvos, lo cual se ve menos "cool", pero a la vez me gustó, porque tuve menos toques accidentales y siento que si quisiera ponerle un protector de vidrio a la pantalla, podría, no como en sus hermanos mayores, que es complejo encontrar algo bueno, curvo y que además sirva con el nuevo lector de huellas ultrasónico.

Sobre eso mismo, aquí lo tenemos en el botón de encendido en un costado y se siente muy natural, es como lo que siempre quiso hacer Xperia y no pudo a cabalidad. La tactibilidad es fantástica y es fácil saber dónde se ubica. Responde rápido y las hace de panel para bajar el centro de notificaciones y herramientas. Se siente natural y muy útil. Es más, me gustó más que el lector de sus hermanos mayores. Cuando el otro mejore un poco más, quizás en el Note 10, quizás opine distinto.

Volviendo al tema de la pantalla ¿Sabemos que es la mejor que existe hoy en día, verdad? Ya, eso se replica en este pequeñito, aunque "solo" a 1080p. Igual es la misma resolución que uso en el S10+, por lo que no me afecta.

Algo que sí noté para mal, aunque son pequeños detalles, es que el parlante con el auricular no suenan tan bien como en sus hermanos mayores, aunque sí lo "suficientemente bien" para no ser algo que quiebre la experiencia, lo otro es que el motor de vibración es más tosco, un poco menos elegante y fino que en los otros, pero sé que solo a mí y un par más le importan esas cosas. Igual siempre que me llame la atención lo haré notar.

Rendimiento y cámara

Oh, Dios mío, tiene 2 GB menos de RAM ¿Se nota? No, y eso que uso el celular todo el día y con muchas aplicaciones al mismo tiempo. La experiencia no se ve mermada en ningún caso de uso y eso habla muy bien de la optimización de software de Samsung. Ahora, puede que en unos meses se empiece a notar, pero para el ciclo de vida que tiene un teléfono promedio hoy en día (18 meses aproximadamente en nuestra región), debería ser suficiente.

Lo que no es suficiente bajo ningún pretexto, al menos para mí es la duración de la batería, que bajo mi uso me dio en promedio 3 horas y un poco más de pantalla encendida. Quizás en el 2015 ese era el estándar, pero ya me mal acostumbré a la experiencia que me dan otros gamas alta. Entiendo que es un equipo más pequeño, pero siento que 3100 mAh deberían darme más.

Ahora, está bien que no se sacrifique la carga rápida ni la carga inalámbrica, que hacen un poco menos tedioso lo anterior, pero aún así siento que Samsung puede hacer mucho más por la autonomía de este equipo.

Por otro lado, el rendimiento bruto del equipo es fantástico y corre lo que sea que le tires encima. Hay que aprender que es un gama alta premium con todas las de la ley, pero en un envase más pequeño. Es el mismo procesador que en el otro y casi la misma RAM, todo bajo la misma capa de software de Samsung que ha madurado muchísimo y es muy congruente.

Sobre la cámara, es literalmente la misma que en el S10 y S10+, pero sin el lente teleobjetivo, que es justo el que menos me importa, así que es mejor darse una vuelta por ese review para ver cómo anda, la experiencia es igual:

La madurez de la saga: Review del Samsung Galaxy S10 [FW Labs] Nuestras impresiones usando este terminal como nuestro.

¿Lo recomiendo?

Este es un equipo gama alta premium y que de seguro va a ser un éxito de ventas, porque su precio inicial sugerido bordea los 700 dólares y ya se puede encontrar más barato en algunos lados.

Si a eso le sumamos las opciones de color ofrecidas, que son más atrevidas y un tamaño que mucha gente extraña, este es su equipo perfecto. A mí me molesta mucho el tema de la batería, pero su comodidad de uso y buenas características técnicas, acompañadas de un diseño muy elegante, lo hacen una fantástica opción.

¿Quieres todo, pero no pagar lo que se pide actualmente por ello, aún manteniendo una marca de lujo? Este es tu próximo celular, porque siendo honestos, los recortes que hicieron son lujos que son agradables de tener, pero no son esenciales, y esa palabra es exactamente la que usó Samsung para nombrar este equipo; es el Galaxy S10e, con E de "Esencial".