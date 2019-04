Review del Moto G7 Power: Autonomía por sobre todas las cosas [FW Labs]

A continuación analizamos en detalle al nuevo Moto G7 Power, dispositivo que pretende ingresar fuerte en el amplio mercado de la gama media.

No podemos negar que la gama Moto G ya es un clásico en el mundo de la tecnología móvil. Desde el año 2013 que la compañía, ahora en manos de Lenovo, nos viene presentando cada año la renovación de su simbólico modelo.

Es por esto que ahora presentamos la revisión completa de la renovación del modelo G para este año 2019, en particular el G7 Power, el cual pertenece a una familia de 4 dispositivos los cuales vienen a mejorar lo ya hecho por la marca. A continuación te dejamos las especificaciones del dispositivo.

Pantalla de 6,2 pulgadas IPS Resolución 1.512 x 720 píxeles

Dimensión y peso 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramos

Procesador Snapdragon 632

Gráfica Adreno 506

4GB de RAM

Almacenamiento 64 GB (ampliable a 256 GB con MicroSD)

Cámara trasera 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED

Cámara Frontal 8 megapíxeles f/2.2

Batería 5.000 mAh con Turbo Charge

Software Android 9 Pie

Lector de huellas, radio FM, USB tipo-C 2.0, jack de auriculares de 3,5 mm Bluetooth 5.0

Precio CLP $200.000

Diseño

El equipo se presenta con un tamaño bastante grande en esta ocasión. Con casi 16 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, su alargado cuerpo robusto hará que este no pase desapercibido al ojo de los demás. El dispositivo pesa 193 gramos, situación que puede parecerte un poco chocante, pero que en el día a día no te será de gran molestia debido a que el teléfono se siente estilizado en lineas general.

Por el tamaño que tiene, uno esperaría que su peso superara con creces los 200 gramos, cosa que no es así, bien Motorola en este apartado.

Continuando con el análisis del diseño, los bordes curvados y la presencia de un notch bastante grande en su pantalla, son lo primero que observaremos al mirar la parte frontal. La pantalla viene recubierta por un cristal Gorilla Glass 3, el cual nos entrega una sensación de gran firmeza, por lo menos al simple tacto. En la parte trasera también nos encontramos con una superficie de cristal, lo cual le da bastante elegancia al teléfono pero que al tacto el material se siente más plástico que cristal. En la “M” del logo de la marca está ubicado su lector de huellas.

Destacar además que el móvil cuenta con el conector para audífonos en la parte superior, algo raro en estos días. En la parte inferior encontraremos el conector USB tipo C más un micrófono de cancelación de ruido. El dispositivo se siente cómodo a la mano a pesar de su tamaño, eso sí, ideal utilizarlo con la carcasa transparente de silicona que trae en la caja, ya que así evitarás dolorosas caídas del móvil, ya que es bastante resbaladizo.

No pasar por alto la sensación de robustez y firmeza que se siente con el dispositivo al tenerlo en la mano, esto ayudado por unos bordes de aluminio en los costados, los cuales le otorgan una sensación muy agradable para estos teléfonos de gran tamaño.

En general el Moto G7 Power se siente bien construido y los usuarios deberán quedar conformes con ello. La pantalla HD+ de 6.2 pulgadas con una relación 19:9 ¿cumple?, sí, pero no es el punto fuerte del dispositivo, ya que considero que por su tamaño lo mínimo es un panel con resolución FullHD+. Sin embargo, la reproducción de colores y el rendimiento del panel es bueno en general para el tipo de pantalla LCD que incorpora.

Rendimiento

El lector de huellas está ubicado en la parte trasera, siendo con el reconocimiento facial los dos sistemas de seguridad que incorpora este teléfono. Sinceramente, el lector es uno de los más rápidos que he tenido la oportunidad de probar, responde en casi toda las ocasiones y su uso es reconfortante. El reconocimiento facial también responde bien, pero durante la noche noté que le costó un poco más realizar la identificación del rostro, pero en líneas generales cumple.

Llegamos a uno de los apartados más destacados en este móvil, su batería. El Moto G7 Power integra una batería de 5000 mph, la cual nos entrega una autonomía sencillamente espectacular, llegando a obtener sin problemas 2 días completos de uso aportándome un total de 15 horas de pantalla, sinceramente algo que me encantó y que puede ser quizás el punto más diferencial para que los usuarios puedan optar por este dispositivo. Es más, para una persona que no le da un uso extremo al dispositivo, me atrevo a decir que este móvil fácil podrá dar 4 o 5 días sin necesidad de cargarlo.

Destacar además el sistema de carga rápida TurboPower integrada por Motorola en esta ocasión, la cual logró cargar el dispositivo completo en menos de dos horas. Todos estos detalles con respecto a la experiencia en general, hacen que esta batería destaque sobre el resto.

El dispositivo cuenta con el desconocido procesador Snapdragon 632 de ocho nucleos a 1,8 MHz. ¿Cumple? Sí, el procesador funciona bastante bien en líneas generales, ofreciendo un uso de aplicaciones y multiratarea eficaz y rápido si lo englobamos en la gama de dispositivo que es. Todo esto sumado a la experiencia de Android 9 Pie con 4GB de RAM, hace que el rendimiento responda bien con el uso de aplicaciones del día a día, consumo multimedia y juegos en general.

Este último apartado también es para destacar, debido a la gran batería que posee, sumada a un procesador solvente y una pantalla de gran tamaño, crean un ecosistema perfecto para utilizar el teléfono para jugar largas horas, debido en gran parte a su autonomía.

Por otro lado, el almacenamiento está bastante bien, ya que con 64 GB de stock quedando disponibles al usuario alrededor de 50 GB sumado a la posibilidad de expandir la memoria a través de tarjeta MicroSD de hasta 256GB, no tendremos mayor problema en espacio.

Cámara y Fotos

El nuevo Moto G7 Power integra un sensor de 12 megapixeles en la parte trasera. En palabras simples, durante el día las fotos alcanzan un gran nivel de detalle, con una buena reproducción de colores y un nivel de brillo bastante aceptable. Es durante la noche que el dispositivo comienza a sufrir un poco, pero no de forma grave. Si sacas fotos durante la noche con este teléfono, te recomiendo activar sí o sí el HDR, ya que así la nitidez, brillo y los detalles en la fotografía nocturna mejoran notoriamente.

En cambio, sin HDR noté unas fotos con faltas de nitidez, con un poco de ruido y colores fríos, lo que me generó no muy buenas sensaciones. Destacar que la cámara trae integrado un modo manual y además cuenta con la opción Google Lens integrada para el reconocimiento de objetos, lugares, texto y compras.

Las fotos tomadas con la cámara frontal de día cumplen de buena manera , si lo analizamos en líneas generales. Con las nocturnas noté un poco más de ruido en la imagen, sobre todo en lugares faltos de luz. No es la mejor cámara, pero nos entrega un resultado bastante aceptable. Es importante señalar que contamos con un modo retrato por software integrado en ambos modo de cámara, ¿resultados? mejor hablemos del video.

En video con la cámara trasera podemos grabar en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo. En general de día graba bien, captando buen audio y calidad en la imagen, pero echamos en falta un estabilizador óptico, ya que son bastante notorias las vibraciones que capta el sensor al estar grabando debido a la ausencia de este. La calidad de audio es buena, no presentando mayores problemas. Con la cámara frontal soporta grabación en FullHD A 60 fps por segundo. ¿Excelente?, no ¿cumple? Si.

¿Me lo quedo?

A modo de resumen, este Moto G7 Power es un dispositivo equilibrado el cual cumple en todos los apartados, sin brillar, pero lo hace. No podemos negar que donde sí es un campeón es en la batería, la cual con su capacidad de autonomía y sus tiempos de carga nos deja totalmente sorprendidos, transformándolo por lejos en uno de los mejores de su gama.

El precio de mercado al cual llegará este dispositivo es de CLP$ 200.000. Un valor totalmente competitivo y que lo puede transformar en una interesante propuesta para este año 2019.