Lo mejor en un tamaño más reducido: Review Huawei P30 [FW Labs]

A continuación analizamos el nuevo Huawei P30, dispositivo que viene a empujar la industria móvil hacía el futuro gracias a sus notables características.

Huawei, la marca china por excelencia, viene haciendo las cosas muy bien durante los últimos años. El 2018 con los modelos P20 Pro Y Mate 20 Pro la marca se consagró como una de las líderes en ventas en la gama alta en relación a su competencia.

Es por esto que, el 2019 Huawei regresa con los nuevos P30 y P30 Pro, dispositivos que fueron presentados hace un mes atrás de manera oficial en París . En esta ocasión analizaremos a fondo el modelo P30, dispositivo que tiene algunas características recortadas en comparación a su hermano mayor, pero no por esto no deja de ser un gama alta.

Hay un teléfono dentro de esta cámara: Review del Huawei P30 Pro [FW Labs] Empujando la industria hacia adelante.

Pantalla OLED 6,1 pulgadas 19,5:9 1.080 x 2.340 pixeles

Procesador Kirin 980

6 GB de RAM

128 GB + NM Card

Android 9 Pie + EMUI

Cámaras traseras 40 MP Superspectrum (f/1.8) + 16 MP (f/2.2, Ultra gran angular)+ 8 MP (f/2.4,zoom 3x,OIS)

Cámara frontal de 32 MP (f/2.0)

Batería de 3.650 mAh + supercarga rápida de 40W

Peso de 165 gramos

Lector de huellas en pantalla, USB tipo C 3.1, Jack de 3.5 mm

Diseño

En este dispositivo nos encontramos con un diseño muy continuista en relación a su antecesor el P20. El equipo es fabricado en metal y en cristal con terminaciones premium notorias a la vista, como en la parte trasera, aunque tiene una diferencia con su hermano mayor, la pantalla no es curva en los costados.

El nuevo P30 se siente muy cómodo y firme a la mano y su tamaño comedido hace que no provoque para nada esa sensación de tener un teléfono gigante en el bolsillo. Con sus 15 centímetros de largo y un peso de 165 gramos este móvil es muy cómodo y no causará molestia alguna en los usuarios, ya que su perfecto diseño es digno de un gama alta.

En la parte delantera cuenta con una pantalla 6,1 pulgadas con una resolución FullHD+ la cual incorpora un notch tipo gota el cual no molesta para nada, ya que este se encuentra ubicado en medio y pasa desapercibido a la vista. Pero al igual que ocurre con el Pro, por optar por este diseño de muesca se sacrifica una mayor tecnología en el reconocimiento facial. Recalcar otra diferencia que tiene con el modelo Pro, este P30 cuenta solo con resistencia IP53 para salpicaduras y no con IP68 que permite sumergir el móvil.

La vanguardia

El lector de huellas se encuentra ubicado en pantalla y Huawei en esta ocasión ha hecho un excelente trabajo en comparación a sus modelos anteriores, ya que en lineas generales el sensor responde bastante bien y efectivo y no he notado problema alguno en que me reconozca la huella. Otra diferencia con la versión más grande es que este móvil no cuenta con un sensor infrarrojo en la parte superior que funciona como mando a distancia.

Por otro lado me declaro un fan de las pantallas planas, situación que en este dispositivo me dejo bastante contento, debido a que a diferencia con el modelo más caro este equipo cuenta con la pantalla sin bordes curvos a los costados. Con respecto a la calidad del panel, no hay queja alguna, ya que su calidad FullHD + es sublime y considero que se ve mucho mejor que otros dispositivos los cuales e tenido la posibilidad de probar.

El sonido de este P30 es bueno, pero considero que no es de los mejores. Lo que creo que falta incorporar en esta familia de dispositivos es el sonido estéreo, pero aún así el parlante cumple. Algo a destacar es la incorporación del Jack para audífonos ya que el P30 Pro no incorpora esta opción que aún muchos consideramos que es necesaria integrarla.

Rendimiento

Este dispositivo cuenta con el procesador Kirin 980, el cual no es nuevo porque ya venía integrado en anteriores equipos de la marca. Pero su comportamiento es sinceramente impresionante, ya que puede con todo, ya sea cualquier tipo de aplicación o juego. Además este realiza una excelente optimización del consumo energético, lo cual genera que este móvil sea muy confortable utilizarlo en el día a día.

Por el tiempo que lo he estado probando me ha sorprendido llamativamente la velocidad con la que responde el dispositivo, ya que este ha sido optimizado por Huawei haciendo que todo funcione más rápido. Se nota bastante esta opción y no deja de ser satisfactorio contar con este poder en la mano, ya que este teléfono está hecho para rendir al máximo nivel.

En lo que respecta a la autonomía del P30, esta versión "pequeña"cuenta con una batería de 3.650 mAh con la opción de supercarga de 40W la cual entrega una autonomía eficiente. Con un uso normal del equipo en el día puedes llegar de sobra con batería a la noche, además que con la tecnología de supercarga que ha integrado Huawei en esta ocasión hace que la recuperación de energía sea bastante rápida y efectiva, algo que llenará de satisfacción a los usuarios que opten por esta versión más pequeña del teléfono.

Nota aparte para EMUI, capa de personalización nativa de Huawei la que, para mi consideración, necesita un "lavado de cara"; ya que existen muchas apps integradas las cuales simplemente no son utilizadas y solo hacen que el dispositivo se llene de bloatware innecesario para estos días.

Cámaras

El Huawei P30 versión estándar cuenta con algunas diferencias técnicas con respecto al modelo Pro en este apartado, pero que a modo de adelanto a grandes rasgos no afectan tanto el rendimiento y resultado de las cámaras en el uso diario. En lineas generales, este modelo no tiene el lente tipo periscopio que permite hacer un zoom 10X, como es el caso de su hermano mayor, pero en todo lo demás mantiene todo.

Los resultados obtenidos con esta cámara, a mi parecer, son sinceramente sorprendentes proviniendo de un teléfono celular. En el día las fotos tendrán excelente recepción de luz y gran definición de colores, además que la integración de inteligencia artificial ayuda a que mejoren siempre las opciones en que el lente toma las fotografías.

En el modo gran angular se pierde algo de calidad con respecto al lente principal, pero a decir verdad es bastante eficiente tanto en el día como la noche. Donde si este móvil se destaca con respecto a su competencia es en el Modo Noche, lugar donde sin dudas a mi parecer es el rey, ya que la calidad de las fotografías es sinceramente espectacular. Recalcar que en el Modo Automático el lente también realiza un excelente trabajo.

Cuatro es más

Los tres sensores con los que cuenta este teléfono, el principal de 40 megapixeles, uno gran angular de 16 megapixeles y uno teleobjetivo de 8 megapixeles, hacen que este móvil, igual que el modelo Pro, sea una gigante en el apartado de la fotografía. En el caso de la cámara selfie de 32 megapixeles, hay que destacar una notable mejora en calidad y resultados con respecto a anteriores dispositivos de la marca, haciendo que tanto de día como de noche las fotos con la cámara frontal sean más que buenas.

En el caso del video, el procesador Kirin 980 no permite aún grabar a 4K a 60 FPS, ya que solo podremos hacerlo a 30 cuadros por segundo. El video es bueno y de calidad sin duda alguna, contando con diversas opciones añadidas como la grabación a cámara rápida y lenta a 960 FPS.

En resumen este Huawei P30 cuenta con algunos "recortes" en características con respecto al de más alta gama, pero a final de cuentas los resultados son excelentes y por su rango de precio me atrevería a decir que es la cámara más versátil y efectiva en un dispositivo móvil a día de hoy.

Palabras al cierre

A modo de resumen, este P30 versión estándar cumple en todos los apartados que uno como usuario espera satisfacer al acceder a un dispositivo móvil de estas características.

No podemos negar que tiene algunos recortes con respecto al P30 Pro los cuales están bastante justificados en la diferencia de precios, pero estos no perjudican para nada la experiencia que uno espera obtener en un gama alta.

Su precio actual en el mercado de es CLP $600.000 ($15.949 pesos mexicanos y $2.499.900 pesos colombianos).