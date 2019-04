Relojes analógicos fueron eliminados en escuelas británicas porque alumnos no sabían ver la hora

Los relojes no son entendidos por los alumnos y estos mostraron su enojo al no saber cuanto tiempo les quedaba mientras estaban rindiendo un examen.

Los Relojes analógicos fueron eliminados por la autoridades del Reino Unido en las escuelas debido a las constantes quejas que recibían por parte de los estudiantes debido a que no entendían como calcular el tiempo que les quedaba mientras rendían sus exámenes.

Los primeros en quejarse fueron los que tenían entre 15 y 16 años, pero luego esto se extendió incluso a los de mayores, de 17 y 18 años los cuales simplemente alegaron que no entendían el antiguo sistema para ver la hora. Es por esto que las autoridades entendieron que los jóvenes en la actualidad ya no saben interpretar el tiempo en los antiguos relojes.

Es por esto que, los maestros están solicitando dispositivos digitales dentro de las salas para que así los alumnos puedan calcular cuanto tiempo les queda para que termine un examen.

Relojes antiguos a la baja

Según palabras de Marcos Trobe, Secretario General de la Asociación Lideres de Escuelas y Universidades Británicas (ASCL) "Las generaciones actuales ya no saben leer los relojes tradicionales como las de antes, Están totalmente acostumbrados a ver el tiempo en forma digital desde sus teléfonos y computadoras; casi todo lo que tienen es digital, por lo que los jóvenes están expuestos al tiempo que se les da digitalmente en todas partes", afirmó.

Es más, fueron los propios profesores de las escuelas lo que realizaron la llamativa petición ya que quieren que sus estudiantes se sientan lo más relajados posibles cuando están rindiendo sus exámenes. El tener un reloj análogo dentro del aula puede ser una causa de estrés innecesario para los alumnos.

Lo que buscan en el Reino Unido es que el ambiente dentro de los establecimientos sea lo más cómodo y directo posible para los alumnos mientras estos se encuentran rindiendo sus respectivos exámenes.

Finalmente, cambiar a relojes digitales en las salas de clases será beneficioso debido a que ya no se podrá confundir la hora a diferencia de los antiguos marcadores de tiempo, algo que no deja de sorprendernos por no decir menos.