PlayStation 5: Filtran supuesto precio, fecha de salida y juegos de lanzamiento

Incluyendo Grand Theft Auto VI con exclusividad temporal.

Ahora que se acerca el anuncio de las nuevas consolas de Sony y de Microsoft han comenzado a surgir rumores sobre sus características, y hoy tenemos que un usuario anónimo de Pastebin publicó información sobre PlayStation 5 que ha estado dando de qué hablar en la red (vía ComicBook).

El informante asegura haber obtenido la información de un desarrollador europeo que está trabajando en un título para PlayStation 5, y entre las cosas que revela están la fecha de salida, el precio y los juegos disponibles en el lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Precio y fecha de lanzamiento de PlayStation 5

Para comenzar dice que la PS5 se lanzará en 2020 (tal como se ha mencionado en reportes previos) y que tendrá un precio de USD $500, es decir 100 dólares más caro que el precio que tuvo la PlayStation 4 en su lanzamiento.

Esto del precio suena factible considerando el precio actual de la PS4 Pro, y a pesar de esto se dice que al principio Sony perdería hasta USD $100 por sistema.

Posibles características

Se menciona que la PS5 sería retrocompatible, que incluirá un disco duro de 2TB, soporte para escalado a 8K, sería compatible con una nueva versión del headset PlayStation VR, incluiría el nuevo DualShock 5 que al parecer tendrá cámara integrada, y se ofrecerá una versión premium de PlayStation Plus.

Juegos de lanzamiento

Sobre los juegos que podríamos ver cuando se ponga disponible la nueva PlayStation, el mismo informante dice que la consola llegará acompañada de títulos como Gran Turismo 7, una remasterización en 4K de PUBG en exclusiva para PS5, The Last of Us Part II, una remasterización de Ghost of Tsushima, Battlefield Bad Company 3, el juego de Harry Potter filtrado, el nuevo Assassin's Creed ambientado con temática vikinga, y Grand Theft Auto VI.

Obviamente llama la atención GTA VI, que por cierto dice que sería exclusivo de PlayStation por un mes.

Así que bueno, definitivamente hay que tomar todo esto con cautela ya que son simples rumores, pero se espera que sea durante este año cuando finalmente se anuncien las nuevas consolas PlayStation y Xbox.