Viva Perú: Captan a hombre comiendo un gigantesco plato de arroz chaufa en el cine mientras ve Avengers: Endgame y se hace viral

La única forma correcta de ver la película.

¿Arros chaufa y Avengers? Sí, por favor. Aunque claro, podría ser molesto para el resto.

Esta noticia llega desde Perú (con amor) y nos causó mucha gracia, porque en una de las primeras funciones de Avengers: Endgame en dicho país, trataron de "funar" a un genio que se apareció con el alimento en la sala.

#Tendencias| Usuario disfruta de la película "Avengers Endgame" al lado de un delicioso platillo de arroz chaufa. 😂¿Qué opinan? Posted by Etiqueta.pe on Wednesday, April 24, 2019

A pesar de que quizás a algunos les moleste (y sí, en el momento y estando ahí puede ser "feo"), nosotros nos partimos de la risa porque es lo más latino que ha pasado esta semana y creemos que, bueno, es demasiado folclórico.

No les vamos a dar más cháchara con el asunto, porque de verdad no hay más noticia que el hecho mismo, pero sí les podemos recomendar leer nuestra reseña (SIN SPOILERS) de la película, que desde ya les adelantamos que es espectacular, eso no más.

De todas formas, si eres fanático de la saga te recomendamos tratar de verla pronto porque los spoilers están por todos lados, aunque hemos captado a algunos escribiendo cosas que no pasan en el filme, por el hecho de asustar a otros nada más. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder, y deberían arder ellos por atencionales y malos.