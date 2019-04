Pamela Anderson explota en Twitter tras arresto de Julian Assange

El arresto de Julian Assange tomó por sorpresa a todos en las primeras horas de este 11 de abril de 2019. Las reacciones en el mundo no se han hecho esperar. Pero tal vez una de las cuentas más observadas en torno a esto es la de Pamela Anderson.

La celebridad ha adquirido notoriedad en fechas recientes dentro de la comunidad tecnológica por involucrarse emocionalmente a distancia con Assange, que permanecía como refugiado dentro de la Embajada de Ecuador.

Así que sólo era cuestión de tiempo para que usará ella su cuenta de Twitter para hablara sobre el asunto. Y vaya que ha tomado mal la noticia. Ya que ha publicado varios mensajes en donde acusa a todas las instancias por lo sucedido:

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? –

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT

And

WE WILL RISE ✊

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019