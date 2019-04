Milagro de pascua: Paint es perdonado y seguirá en Windows 10

En julio de 2017 la comunidad digital se vio sacudida por una terrible notifica: Microsoft eliminaría Paint completamente de su sistema operativo; todo para darle espacio a su sucesor Paint 3D.

Este anuncio hizo que internet reventara y todos se movilizaran para rescatar a ese clásico programa al que medio mundo le tenía cariño.

Al final Microsoft cedió y anunció que lo quitaría de Windows 10 pero lo dejaría disponible para su descarga en su tienda virtual.

Sin embargo parece que la compañía ha decidido ir paso más allá y perdonar por completo la vida a Paint. Ya que en la última actualización de Windows 10 el programa seguía sin ser removido.

Y ahora con el adelanto de lo que vendrá en al build 1903 se encontró que no había noticias sobre su remoción. Lo que llevó a consultar a Brandon LeBlanc, senior program manager de Microsoft:

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) April 23, 2019