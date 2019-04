Filósofo de Oxford: La tecnología podría crear un súper villano contra la humanidad

Oxford reúne a las mentes más privilegiadas del mundo y una de esas es Nick Bostrom, filósofo de esa casa de estudios y director fundador del Instituto de Futuro de la Humanidad, quien escribió un documento llamado: "La hipótesis del mundo vulnerable", donde detalla cómo la tecnología podría crear un súper villano que podría acabar con la humanidad.

Bostrom postula que todo el logro tecnológico humano se puede ver como una urna gigante llena de bolas que sacamos cada vez que inventamos algo.

Según su hiótesis: Algunas de las bolas son blancas (buenas), la mayoría son grises (neutrales), pero hasta ahora ninguna ha sido negra (al parecer, erradica las civilizaciones en relación con la Caja de Pandora).

¿Qué pasa si hay una bola negra en la urna? Si la investigación científica y tecnológica continúa, eventualmente lo alcanzaremos y lo sacaremos. Nuestra civilización tiene una capacidad considerable para recoger bolas, pero no tiene la capacidad de volver a ponerlas en la urna. Podemos inventar pero no podemos des-inventar. Nuestra estrategia es esperar que no haya bola negra.