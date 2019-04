Las películas de Netflix podrán seguir participando en los Premios Óscar

Gracias a la última decisión de la academia, producciones de plataformas digitales como Roma podrán seguir aspirando a un premio Óscar.

Los Premios Óscar de este año fueron gloriosos para Latinoamérica. El rotundo éxito de Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, terminó sorprendiendo al mundo entero. Sin embargo, mientras unos gozaban y aplaudían con los tres galardones que produjo el largometraje, otros manifestaban cierta intranquilidad con su presencia en el evento. La razón de este malestar no fue otra que la participación de una película hecha para Netflix.

Entre los principales opositores de la participación de Roma en los Óscar estaba Steven Spielberg. El director de cine, junto a otras personalidades de la industria, hacían la crítica al considerar que películas diseñadas para ser vistas en televisión no era parte del cine. Ya desde tiempo atrás había hecho declaraciones con esta postura:

Una vez que te comprometes con un formato de televisión, estás haciendo una película de televisión. Ciertamente, si es un buen programa, mereces un Emmy, pero no un Óscar".

Ya en febrero de este año Spielberg comenzó una campaña para pedirle a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que reconsiderara las reglas con respecto a qué tipo de producciones podían participar. Particularmente pedía prestar atención a la eligibilidad de las películas hechas para plataformas de streaming.

Finalmente la academia dio un ultimátum. A través de un blog confirmó que efectivamente revisó algunas de sus reglas y que habría ciertos cambios. No obstante, la organización no le hizo caso a Spielberg y terminó apoyando a las producciones que no son proyectadas principalmente en salas de cine.

¿Por qué importa tanto el Óscar a Alfonso Cuarón y la nominación a Roma como Mejor Película? México estuvo cerca de hacer historia en la categoría a Mejor Película, pero ya lo hizo y lo sigue haciendo en la de Mejor Director.

Las decisiones

La academia confirmó que una votación interna conllevó a dejar que la regla #2 siguiera vigente. Esta señala que para poder ser elegible para los Premios Óscar, una película debe ser permanecer durante mínimo siete días en un teatro comercial del condado de Los Ángeles. Además, al menos tres de las proyecciones diarias deben vender entradas al público. Con esto, cualquier largometraje que no haya sido estrenado en un teatro puede ser elegido en el evento:

Apoyamos la experiencia teatral como parte integral del arte de las películas, y esto tuvo un gran peso en nuestras discusiones. Nuestras reglas actualmente requieren una exhibición teatral, y también permiten que se envíe una amplia selección de películas para la consideración de los Oscar. Planeamos seguir estudiando los profundos cambios que están ocurriendo en nuestra industria".

Una vez conocida la decisión, Spielberg lanzó unas nuevas declaraciones. Lo que dijo fue: "Quiero que la gente encuentre entretenimiento en cualquier forma que les convenga. Pantalla grande, chica…. Lo que en realidad importa es una buena historia y todos deberíamos tener acceso a ellas". Eso sí, insistió en su preocupación al mencionar la importancia de la supervivencia de las salas de cine. A pesar de esto, Spielberg no asistió a la reunión donde se hizo la votación de las reglas.

Otras decisiones fueron tomadas, y entre ellas estuvo el cambiar el nombre de la categoría de "Mejor Película Extranjera". La organización puso el título de "Mejor película internacional" al considerar el anterior nombre como "anticuado". Además, se aumentó el número de nominados a la categoría de 'Mejor Maquillaje y Peinado' a cinco (antes eran solo tres).

Si quieres ver más detalles de las reglas, los puedes leer en este enlace.