Tim Cook anunció que Apple ayudará a reconstruir la catedral de Notre Dame

La Catedral de Notre Dame amaneció este martes 16 de abril en París con el rostro de la devastación, tras el voraz incendio que ayer consumió gran parte de su estructura y que tiene destruidos a los franceses.

Es por eso que varios empresarios se han comprometido a la reconstrucción de la iglesia.

Y uno de los que ya comprometió su apoyo es Apple.

Su CEO, Tim Cook, manifestó en Twitter la ayuda.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷

— Tim Cook (@tim_cook) April 16, 2019