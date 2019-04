Nos vemos ayer: la nueva película de Netflix que mezcla viajes en el tiempo y violencia racial

Tenía que ser obra de Spike Lee.

Nos Vemos Ayer (See You Yesterday) es una nueva y muy interesante película exclusiva de Netflix que puede resultar de gran interés para nuestra comunidad de lectores. Ya que aborda uno de los temas de mayor interés para nosotros: los viajes en el tiempo.

Dirigida por Stefon Bristol y producida por el propio Spike Lee (Do The Right Thing), esta cinta se encuentra basada en un cortometraje montado por el propio Bristol en el año 2017.

El avance promete llevar esa historia al siguiente nivel y en verdad la mezcla de elementos en su planteamiento es muy llamativo. Así lo marca su sinopsis oficial:

C.J. y Sebastian son adolescentes, mejores amigos y prodigios de la ciencia, por lo que pasan el mayor tiempo posible trabajando en su último invento: unas mochilas para viajar en el tiempo. Cuando Calvin, el hermano mayor de C.J., muere tras un encuentro con la policía, los amigos deciden usar su proyecto inacabado en un intento desesperado por salvarlo. "Nos vemos ayer" es una aventura de ciencia ficción llena de amor por la familia, barreras culturales y el deseo universal de cambiar los errores del pasado, del director Stefon Bristol y el productor Spike Lee.

Como podemos constatar la trama de Nos Vemos Ayer mezcla temas favoritos de la ciencia ficción con movimientos de alta vigencia cultural y racial como Black Lives Matter.

Es justo la mezcla exacta que esperaríamos tras combinar el espíritu de la obra de H.G. Wells con visión de Spike Lee, que acaba de volver a los reflectores gracias al éxito de su cinta BlacKkKlansman.

Esta aventura para toda la familia es protagonizada por Eden Duncan-Smith, Danté Crichlow, Marsha Stephanie Blake, Brian “Stro” Bradley, Johnathan Nieves, Wavyy Jonez, Myra Lucretia Taylor, y Ron Bobb Semple.

Nos vemos ayer (See You Yesterday) se estrena el 17 de mayo de 2019.