Dos personajes icónicos llegarán a los lentes VR de Nintendo Labo

Nintendo sabe de lo que habla: si quieres que el VR sea exitoso, tiene que tener a Mario.

Hace unos cuantos días criticábamos por acá los lentes VR de Nintendo Labo, que si bien son una buena adición al catálogo de cartones armables de la gran N, no distan mucho de ser un Google Cardboard glorificado y corren el riesgo de pasar sin pena ni gloria.

Sin embargo, Nintendo nos vuelve a tapar la boca como siempre lo ha hecho: poniendo sus icónicas franquicias sobre la mesa. Si tienes el VR Kit de Labo, y el cartucho de Super Mario Odyssey o The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, vas a poder disfrutar de dos experiencias en realidad virtual desde el 25 de abril.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2019

Por una parte, Super Mario Odyssey agregará una experiencia diseñada especialmente para la plataforma con tres mundos con perspectiva fija: Cap, Seaside y Lunar Kingdom. ¿Hay que agradecer que no será Mario en primera persona, como la mayoría de las experiencias VR? Yo creo que si.

Por otro lado, Breath Of The Wild incorporará un modo VR para el juego completo. Sí, leíste bien: el juego completo en realidad virtual, con la misma posición de cámara que el original y en tercera persona, pero usando los lentes y sujetando la consola con ambas manos.

¿Serán estas dos experiencias la killer app de Nintendo Labo VR Kit? No lo sabemos con seguridad, pero está comprobado que las franquicias originales son el relleno de la torta de Nintendo: Breath Of The Wild sostuvo un año entero las ventas de la Switch, las que volvieron a repuntar tras el estreno de Super Mario Odyssey.

Incluso teniendo en cuenta el pobre historial de Nintendo con los 'gimmicks' como la realidad virtual y el 3D, es muy posible que muchos escépticos se suban al tren de cartón, que estrena el kit VR este 12 de abril, a un precio de US$79,99 por el kit completo de Nintendo Labo.