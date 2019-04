Neo de Matrix estuvo a punto de ser un personaje jugable en Injustice 2

Hoy por hoy se habla un montón sobre Mortal Kombat 11, la nueva versión del fighter de Ed Boon y NetherRealm Studios que saldrá este mes. De hecho, gracias a él -y a la campaña de prensa a su alrededor- han salido detalles del resto de los proyectos del estudio, en particular Injustice 2.

El juego de peleas, que tuvo de personajes invitados a Hellboy y a las Tortugas Ninja, estuvo a punto de tener a Neo, el Elegido de la franquicia Matrix, en su roster de personajes.

En una conversación con Game Informer y dentro de una serie rápida de preguntas y respuestas, Ed Boon habló sobre la nula posibilidad de tener a Neo y a Mokap –el personaje secreto de Mortal Kombat: Deadly Alliance– en esta nueva entrega. Boon los negó categóricamente a ambos, pero aprovechó de mencionar que el protagonista de Matrix estuvo muy cerca de estar en Injustice 2, pero no prosperó.

Dicha idea estuvo en la mente de Ed Boon por mucho tiempo. El principal problema para traerlo a Injustice 2 es que Keanu Reeves ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere volver a interpretar a Neo nuevamente. Por lo tanto, y ya entrado el ciclo de Injustice 2, Ed Boon realizó una encuesta para saber quién podía reemplazar al actor que interpreta a John Wick dentro del juego. La votación habla por si sola:

If Keanu wouldn't want to be Neo in Injustice 2, who should we have as Neo?

— Ed Boon (@noobde) May 3, 2017