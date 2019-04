Trágico: Muere actriz de serie de Netflix a sus 16 años

La joven actriz murió por causas que no se han aclarado en detalle, y estaba próxima a aparecer en una nueva súper producción de Netflix.

Mya-Lecia Naylor tenía solo 16 años de edad. Falleció el 7 de abril pero recién hoy se dio a conocer la triste noticia. Era parte del elenco de la serie de Netflix “The Witcher”, basada en la saga de Geralt de Rivia, del polaco Andrzej Sapkowski. Netflix anunció su producción el año 2017. La fecha de estreno estaba fijada para la segunda mitad de este año.

El suceso fue informado por la cadena británica BBC. La agencia que la manejaba informó que su muerte ocurrió luego de que se desmayara, sin mayores explicaciones. La actriz había actuado anteriormente en Millie Inbetween y Almost Never. Ambas series fueron emitidas por la cadena CBBC, la marca de televisión infantil británica propiedad de la BBC. Del canal dijeron que Mya-Lecia fue una “parte muy amada de la familia de BBC Niños, y una muy talentosa actriz, cantante y bailarina”. También tuvo un papel el año 2012 junto a Tom Hanks y Halle Berry en Cloud Atlas.

"The Witcher" de Netflix

Aunque no se sabe qué rol interpretó Mya-Lecia Naylor en “The Witcher”, se dice que este iba a ser el papel de su vida. Netflix tiene ambiciones bastante altas para la serie, incluso queriendo que se convierta en la nueva “Game of Thrones”. De este nuevo proyecto no se conocen muchos detalles. Se sabe que serán 8 capítulos y que es protagonizada por Henry Cavill interpretando a Geralt. Se había informado que se estrenaría entre octubre y diciembre de este año, ya que se encontraba en post producción. Al parecer tiene muchos efectos especiales. Netflix no se ha pronunciado sobre el futuro de la serie, o si este triste suceso influirá de alguna manera en ella.

Las redes sociales de sus co-estrellas y amigos se llenaron de mensajes positivos recordándola. Su cuenta de instagram @myaleciaig sigue abierta, pero todas sus fotos fueron borradas por sus representantes “para mostrar respeto por su privacidad”. Sin embargo, fue habilitado su cuenta de snapchat para subir recuerdos y videos de la actriz. El nombre de usuario es: baefeels