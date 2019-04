Morena quiere que la cerveza se venda tibia para evitar el consumo excesivo de esta

Como medida para evitar el exceso de consumo de alcohol, el partido Morena quiere que se empiece a vender cerveza tibia y no fría como antes.

En uno de los recientes movimientos raros de Morena, el partido busca que la cerveza se comience a vender tibia. Esto con la finalidad de reducir el consumo excesivo de alcohol en la población. Básicamente se busca hacerla menos atractiva para los consumidores habituales de estas. Pero ¿realmente venderla tibia afectaría su consumo?

La industria cervecera podría perder millones

La cerveza fría no se vende nada más por capricho, es una manera de mantener el sabor real del líquido. Puesto que si esta no se mantiene a una temperatura baja en almacenamiento y para su venta, su sabor se arruinaría por completo. Esto gracias a los compuestos que se liberan gracias al lúpulo. El cual, al pasar a una temperatura más alta, comienza a liberar estas sustancias que hacen que la cerveza se vuelva apestosa.

No solamente afecta su olor, sino que también afecta su sabor. El cual se vuelve tan amargo que tomarlo es una muy mala experiencia. A pesar de que se cree que en algunos lugares de Inglaterra la cerveza se toma caliente, la realidad es otra. Puesto que no se sirve caliente, sino que se sirve menos fría. Ya que el hecho de bajar sus temperaturas mucho, harían que su sabor no se perciba en absoluto.

Pero tratar de vender la cerveza tibia es una medida que podría hacer que la industria cervecera pierda millones de pesos. Se estaría arruinando todo el proceso de fabricación de estas y al final, se vendería siempre un producto amargo y desagradable.

De acuerdo a lo propuesto con Morena, no solamente se debe evitar su refrigeración a toda costa. También se debe realizar una labor de convencimiento al cliente para que no abuse del consumo de esta bebida. Sumado a eso, debe haber advertencias en toda la tienda que avisen sobre los problemas del consumo excesivo de este líquido.

¿Crees que sea buena idea vender cerveza siempre tibia?