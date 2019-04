Así puedes activar el nuevo modo oscuro de Facebook Messenger

El modo oscuro es la más reciente novedad de Facebook Messenger, y por fin ya todo el mundo puede activarlo en su aplicación.

El tema oscuro para Facebook Messenger comenzó a aparecer hace semanas; aunque en ese momento se requería de un "truco" para poder activarlo. Y aún haciéndolo, no todos tuvieron la fortuna de poder activarlo. Eso ahora ya no importa: por fin está disponible para todo el mundo y puedes activarlo sin necesidad de trucos.

Activa el modo oscuro de Facebook Messenger

El modo oscuro del mensajero no es muy diferente al que ya puedes encontrar en Telegram, Twitter y algunas otras aplicaciones. Para activarlo sólo tienes que hacer lo siguiente:

Pincha en la imagen de tu perfil que se encuentra en el extremo superior derecho

Ahora entraste a la configuración que ya conoces desde hace tiempo, aunque hay algo nuevo. Hasta arriba verás la opción para activar este modo. Puedes desactivarlo cuando quieras

La idea del nuevo modo oscuro es que la luz no te lastime los ojos cuando usas la aplicación, especialmente si es en la noche. También que puedas ahorrar batería en caso de que tu celular tenga una pantalla AMLOED. Y no podemos negar que ese look también se ve bastante genial.

Algunos rumores han asegurado que WhatsApp está a algunos meses de incluir su propio modo oscuro, lo que no sería extraño considerando que es tendencia. Ya veremos qué depara el futuro.