México: ¿Cuántos aciertos se necesitan para las principales carreras de la UNAM?

La UNAM recibe muchas solicitudes al año de jóvenes que quieren entrar a la máxima casa de estudios en México. Aquí te decimos cuantos aciertos necesitas.

Este año 2019, hay más de 200 mil aspirantes en todo México que desean entrar a la UNAM. Por eso es que el concurso de selección debe elegir solamente a los mejores entre todos. Y para lograr lo anterior, es que se realiza un examen de conocimiento general con 120 preguntas.

¿Cuántos puntos necesito para entrar a mi carrera?

Aquí tienes toda la lista de los aciertos necesarios durante el 2018 para las carreras más demandadas del 2018.

Medicina

Física

Química

Relaciones Internacionales

Actuaría

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Biología

Psicología

Cirujano Dentista

Derecho

Arquitectura

Administración

Contaduría

Economía

Pedagogía

Con esto podrás darte una idea cuánto es que se pedirá en la que carrera que has elegido para estudiar. Recuerda que estás son las más demandadas durante el 2018, por lo que estamos trabajando con aproximados.

Otra cosa importante a tomar en cuenta es que si tu carrera no aparece en esta lista es porque seguramente es de baja demanda. Pero no te confíes, puesto que no piden muchos menos aciertos.

Lo más importante en estos casos es prepararte bien antes del examen, ya que debes superar el mínimo por mucho. Entre más puntos obtengas por encima de la puntuación mínima requerida, muchas más posibilidades tienes de entrar.

Así que te deseamos mucho éxito en tu examen de admisión y recuerda que una vez dentro, debes aprovechar al máximo tu lugar.