México: Cómo evitar que te llegue publicidad molesta por llamadas, correo y mensajes

En México es común que empresas y bancos te llamen para venderte algo, por eso es importante que sepas como evitar estas situaciones.

En México ya es común el recibir publicidad de por teléfono o correo de parte de compañías que buscan vender algo. Ya sea venderte un equipo nuevo, un plan de comunicaciones nuevo o cualquier cosa que se les ocurra, siempre hay alguien intentando llamar. Por eso es que es importante saber como detener este tipo de publicidad tan molesto.

Justamente ayer me encontraba hablando sobre las molestas llamadas telefónicas que se reciben de compañías de teléfono o bancos. Por lo general estas van acompañadas de discursos largas y tediosos que hacen los que realizan la llamada. Y a veces la cantidad de llamadas recibidas puede ser descomunal. Habiendo casos en que estas instituciones te pueden llamar más de 15 veces antes de medio día.

Ahorita no, gracias

Lo peor de estas llamadas es que no aceptan un no por respuesta. Entre más quieres terminar la llamada de manera tranquila y respetuosa, más insisten en sacarte de tus casillas. Sin embargo, a pesar de que no quieran terminar la llamada, hay algo que resulta muy practico: colgar el teléfono.

Parece mentira, pero las llamadas comienzan a disminuir a medida que no creas dialogo con ellos. Si en el momento en que te llaman y te dicen de donde lo hacen les cuelgas el teléfono, comenzarás a hacerte fama. Y no es una actitud grosera, puesto que hacerte perder tu tiempo y tú hacerles perder el suyo no beneficia a nadie.

Así que la próxima vez que te llamen, simplemente cuelga sin abrir el dialogo en lo más mínimo.

Directo a la lista negra

Otra manera muy sencilla de poder evitar que te molesten a cualquier hora del día, es bloqueando el número. De nuevo, si ellos tuvieron el descaro de conseguir tu información sin autorización tuya, entonces no es grosería. Además, te evitas tener que soportar sus interminables discursos.

Hacer esto es muy sencillo, en cuanto te llamen cuelgas y de inmediato añades el número a “La lista negra” de tu teléfono móvil. En Android es tan sencillo como entrar a la información del número que te llamó, presionar la opción de “Más” y la primera en salir será “Agregar a lista negra”.

En iOS tenemos que ir a “Ajustes” y después entrar a “Teléfono”, ahí te mostrará tus contactos par que puedas bloquear a quien quieras. Sin embargo, es necesario tener el número registrado para hacerlo. Pero no es nada del otro mundo, solo basta con guarda el número y después bloquearlo desde este menú.

Ahora cada que te intenten llamar, la llamada se bloqueara de inmediato y podrás vivir mucho más tranquilo.

Algo más gubernamental

Ahora que si quieres evitar esto por todas las de la ley, basta con que entres en esta pagina. Aquí puedes decirle al gobierno que información es la que quieres que NO se comparta con empresas y bancos. De esa manera evitar reincidencias futuras de cualquier llamada, correo o mensaje de texto.

La web es muy sencilla de usar y básicamente te lleva de la mano por todo el proceso.