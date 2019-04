México podría dar hasta 12 años de cárcel a quienes maten animales

Hay buenas noticias para los amantes de los animales en México, ya que se podría aprobar una ley muy buena. Esta dicta que aquellas personas que maten animales por diversión podrían enfrentar hasta 12 años de cárcel.

La propuesta de ir en contra de los asesinos de animales fue hecha por Eruviel Ávila Villegas. Con los que se modificaría la Ley Federal de Sanidad Animal a favor de estos.

Por medio de una publicación en Twitter, el ex gobernador del Estado de México dio a conocer su propuesta. Por medio de una infografía, también se incluye a las personas que abandonen a sus mascotas.

Además, asegurar que de aprobarse esta propuesta, los videos serán importantes a la hora de sentenciar a los acusados. Porque de aparecer en estos participando en actos de violencia animal, su castigo puede ser más duro. Ya con los cambios realizados, los artículos 176 y 177 quedarían de la siguiente manera.

Artículo 176: Las personas que abandonen a cualquier animal que quede expuesto por falta de cuidado o protección. Tendrán penas de seis meses a dos años de prisión y desde 4,224 pesos hasta 12,673 pesos.

Artículo 177: Comete el delito de maltrato animal, aquél que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión. Y desde 12,673 pesos hasta 16,898 pesos.