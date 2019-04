La cuenta @MeTooMenPower en Twitter llama a matar a supuesta denunciante de Vega-Gil

Luego de que diversas ramas del Me Too aparecieran en Twitter México, muchas reacciones llegaron como olas. Una de ellas incluyó suicidio.

Hace semanas comenzó el movimiento Me Too a tomar fuerza en México; especialmente a través de Twitter. Muchas mujeres denunciaron a sus abusadores en diferentes disciplinas: #MeTooPeriodista, #MeTooEscritores, #MeTooMúsicos, etc.

Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando desde "MeTooMúsicos" surgió una denunciante que no desveló su nombre (más no anónima). Ella aseguraba que el músico integrante de Botellita de Jerez; Armando Vega Gil, le hizo insinuaciones sexuales bastante claras cuando la joven tenía tan sólo 13 años. Ante esto, el músico decidió quitarse la vida luego de anunciarlo en Twitter. "Que no se culpe a nadie por mi muerte", decía su carta suicida.

Llega @MeTooMenPower a Twitter

Luego de esto, apareció una cuenta con un discurso misógino que aseguraba que expondría los "packs" de mujeres que se los hayan enviado a hombres "sin su consentimiento", además de otras denuncias de hombres hacia mujeres. El mensaje fue claro y literal: se trataba de una venganza por el suicidio de Armando. "Para nivelar las cosas".

MeTooHombres pidiendo apoyo a Chumel JAJAJAJAJA pic.twitter.com/KhDVJ8j0E9 — Gary (@Gary__ElCaracol) April 2, 2019

Desde esa cuenta leímos mensajes de odio a las mujeres y al feminismo. Aún así, diversos medios de comunicación decidieron prestarle sus micrófonos al hombre detrás de la misma: alguien anónimo que se presentó a los programas con pasamontañas y se hacía llamar "Dante". Sin embargo, Dante jamás publicó las denuncias que supuestamente tenía contra mujeres "acosadoras", aunque supuestamente ese era el objetivo de la cuenta.

Sin embargo, lo que sí publicó el viernes pasado fue una acusación directa contra la twittera feminista Dana corres (@Dana_Corres), asegurando que era ella quien había denunciado a Armando y pidiéndole a sus seguidores y cuentas troll que la acosaran. E incluso escribió "Ella merece morir".

Luego de esto, Twitter finalmente suspendió la cuenta (se había denunciado desde antes y aunque la red social respondía que sí infringía sus reglas contra discurso de odio, no la cerraba). Sólo tomó semanas de amenazas e incluso denuncias penales para lograrlo.

¿Y quién es Dante, el hombre tras esta cuenta?

Dante estaba totalmente en contra del anonimato de las denunciantes en Me Too; lo mencionó en medios y en redes sociales. Eso no le impidió ser un anónimo él mismo; aunque ahora se sabe quién era (presuntamente). Su nombre real sería Elihu Gil, músico mexicano y ex integrante del grupo Zoé.

Elihu era amigo de Armando Vega-Gil, y en el pasado incluso León Larregui, vocalista de Zoé; aseguró:

"Es un chavo con problemas que debería estar en un psiquiátrico"

Estas declaraciones fueron hechas el año pasado. También en 2018 Gil pidió que alguien le aplicara un "Colosio" a López Obrador, el ahora presidente de México. Sí, un llamado al homicidio.

La cara detrás de @MeTooMenPower era Elihu Gil (@gilelihu), ex músico de Zoé (@zoetheband). Desconocemos sus motivos, pero nos preocupa que al señarlo por sus acciones pueda cometer otro intento de suicidio tal como lo hizo en 2016: https://t.co/Gcjxv5dnYi pic.twitter.com/NHRPgrhDqG — #MeTooMúsicaMX (@metoomusicamx) April 15, 2019

Esta mañana, @metoomusicamx ha denunciado que las fotografías que hicimos durante el programa coinciden en los siguientes detalles con el músico @gilelihu: 1. "Dante" tenía un tatuaje en su mano derecha, y su "manager, en su mano derecha, que coinciden con estas fotos de Elihu pic.twitter.com/WkERq8EPUS — Peniley Ramírez (@penileyramirez) April 15, 2019

2. La mujer que nos grabó en el programa es la misma que aparece con @gilelihu en estas fotos de su Instagram. pic.twitter.com/cht0nC2B5R — Peniley Ramírez (@penileyramirez) April 15, 2019

Dos personas de la producción del programa identificaron a @gilelihu como quien participó en @Debate_Joven, ya que pudieron ver su rostro en un momento cuando se quitó la máscara. Estas personas también han dicho a @Dana_Corres que el momento quedó grabado en cámaras de seguridad — Peniley Ramírez (@penileyramirez) April 15, 2019

Hasta el momento Elihu sólo ha asegurado que "no es él" porque hay más personas con tatuajes así y con los mismos anillos.