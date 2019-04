México: Aparece #MeTooHombres en Twitter y genera una ola de burlas en todas las redes

Recientemente, México vio la aparición de diversos movimientos derivados del MeToo internacional:#MeTooMúsicosMexicanos, #MeTooEscritoresMexicanos, #MeTooPeriodistasMexicanos, entre muchos otros. La idea de dichos hashtags (y eventualmente, cuentas en Twitter) es visibilizar y señalar el acoso y abuso sufrido por miles de mujeres en México; así cómo exponer a sus supuestos abusadores.

Dichas denuncias ya estaban causando conmoción entre la sociedad (fuera y dentro de las redes sociales); aunque todo comenzó a empeorar cuando Armando Vega-Gil, músico mexicano y bajista de la banda Botellita de Jerez se quitó la vida unas horas después de haber sido acusado de acoso y pedofilia.

Poco después del suicidio del músico; una cuenta nueva apareció en Twitter. Su usuario es @MeTooMenPower y promete tomar revancha, pues las "feminazis" han "matado" a "uno de los suyos" por sus acusaciones. La idea de dicha cuenta es que los hombres puedan denunciar el acoso o abuso sexual que han recibido por parte de mujeres.

Y obviamente… todo Internet se está riendo de ellos. Incluso hombres, quienes aseguran que las veces que han sido acosados o abusados ha sido por otros hombres.

En el #MeTooHombres voy a denunciar al equipo de fútbol varonil que me pateó en el suelo cuando tenía 6 años. A los bullys hombres de mi primaria. Al que enseñaba el pito en el baño. Al que creí mi amigo pero por meses insistió en tener sexo conmigo a pesar de mis negativas.

— Some men just want the Tangerine 🍊 (@NinjaML) April 3, 2019