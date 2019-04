¿De dónde salió el meme de uruguayos contra canguros?

La última semana se ha tratado de entrar a redes sociales y encontrarnos con imágenes, "historias" y referencias a una supuesta batalla entre canguros y uruguayos. Un meme muy poco probable, pero que llegó para demostrarnos que Internet puede divertirse con los más grandes sinsentidos. Y así fue como nació el más reciente.

¿Por qué razón todos los uruguayos existentes emprenderían una guerra sin cuartel contra todos los ejemplares de canguro que hay en el mundo? Porque pueden. O mejor dicho, por defenderse de una posible invasión canguríl, porque todo puede pasar en esta vida (cof, cof, menos eso).

Todo comenzó con un inocente tweet que contenía un dato curioso al azar. Y de ahí ya nadie pudo quedarse indiferente ante las cifras contundentes.

El tweet fue copiado (como sucede a menudo) un sinfín de veces tanto en Twitter como en Facebook. Y entonces nacieron los memes y las teorías conspiranóicas sobre canguros invasores asesinos y su odio irracional contra la población de Uruguay.

Uruguayan man fighting to death against a kangaroo (2019 – colorized) pic.twitter.com/AeE73XgGeT

Podría haber nacido en cualquier momento de la historia pero justo estoy viva para presenciar cómo los memes de una invasión de canguros en Uruguay se hacen virales. Pago internet para ver estas cosas y no me arrepiento.

Abro hilo de los memes de canguros invadiendo Uruguay que he visto hasta ahora: pic.twitter.com/QG8RV5N9Kl

Diría que el chiste de los canguros se fue a la mierda pero no me he aburrido, así que sigan nomás

— Gero Rodriguez (@GeroRodriguez8) April 12, 2019