Means TV es el Netflix socialista que la izquierda esperaba

Esto se ha salido de control. El éxito rotundo de Netflix ha llevado a que prácticamente todos quieran montar su propio servicio de streaming. Tenemos casos sensatos y obvios como el de Disney+. Pero Means TV creo que está fuera de cualquier parámetro.

Esta plataforma de entretenimiento ha sido concebida por los jóvenes cineastas Naomi Burton, de 29 años, y Nick Hayes, de 22 años. Ellos saltaron a la fama hace poco en el escenario político estadounidense por ser la pareja que ayudó a la candidata demócrata Alexandria Ocasio-Cortez a ganar las elecciones para el Congreso de 2018.

Ahora, en su nuevo proyecto Means TV los muchachos han diseñado lo que básicamente podría ser descrito como un Netflix a favor del socialismo y la izquierda. Todo en razón de sus contenidos.

Donde, por una suscripción mensual de USD $10 la plataforma ofertará una amplia selección de contenidos enfocados a la clase obrera mundial. Con producciones originales, documentales, segmentos de comedia, reality TV y reportajes noticiosos.

Todo con una perspectiva 100% anticapitalista. Aunque claro, será necesario poseer una tarjeta de crédito y automatizar el cobro de la suscripción mensual para seguir disfrutando de esa sensación prosocialista. Gracias a la magia de la capacidad y el privilegio de contar con acceso a internet.

El objetivo de la cooperativa que administra Means TV es “ayudar a construir el socialismo en Estados Unidos”. Y claro, ganar algo de dinero de en el proceso.

El servicio fue lanzado el pasado mes de marzo con acceso limitado a aquel país por el momento. Pero el ideal máximo es reunir medio millón de dólares dentro de un mes, para financiar los contenidos de un año.

En su mejor escenario el sueño es que la plataforma es que pueda crecer al mismo tamaño que Netflix. Aunque claro, siendo 100% “anticapitalista”.

Por si tenían curiosidad, este fue el video que los lanzó a la fama:

It's time for a New York that works for all of us.

On June 26th, we can make it happen – but only if we have the #CourageToChange.

It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 30, 2018