Científicos descubren un nuevo estado de la materia que puede ser sólida y líquida al mismo tiempo

Los investigadores descubrieron este nuevo estado de la materia al utilizar simulaciones por computadora con átomos de potasio.

Desde que estábamos en el colegio supimos que la materia puede presentarse en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, puede que no nos lo hayan explicado en ese entonces, pero la ciencia ha logrado hacer hallazgos que desafían este modelo de tres estados. Por ejemplo, está el plasma, cuyas partículas corren libremente y no poseen equilibrio electromagnético. De hecho, se sabe que esta no es la única excepción.

Un descubrimiento reciente ha revelado un nuevo estado realmente exótico y particular. En este la materia se puede expresar al mismo tiempo de forma sólida y líquida. No es una broma, pues esto ha sido un hallazgo liderado por científicos de la Universidad de Edimburgo. Los detalles precisos de su investigación pueden ser leídos en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los expertos utilizaron inteligencia artificial y simulaciones para dar con este descubrimiento. Así, lo que hicieron fue aplicar presiones y temperaturas altísimas a 20.000 átomos de potasio (que es un metal). De esta forma se pretendía saber cómo se comportaba este elemento en condiciones extremas.

Los resultados fueron muy extraños. Normalmente la estructura del potasio es muy simple, pero después de aplicar la presión este terminó agrupándose en estructuras cristalinas complejas. Además, se terminó agrupando en dos estructuras interconectadas. Lo que hizo la temperatura fue derretir parte de esta agrupación mientras la otra permanecía en estado sólido.

¿Cómo entender este nuevo estado? Uno de los autores, Andreas Hermann, explica esto con un ejemplo sencillo:

Sería como sostener una esponja llena de agua que comienza a gotear, excepto que la esponja también está hecha de agua.

¿Dónde y cómo se puede observar este estado?

Se sabe que este nuevo estado puede darse en el interior de la Tierra. Las altas temperaturas y la extrema presión que allí se presentan serían adecuadas para este fenómeno. Sin embargo, el elemento no se encontraría en una forma pura y estaría mezclado con otro material. Por lo tanto, nuevas simulaciones se harán aplicando el mismo procedimiento a otros metales.

Este estado es posible cuando el potasio es sometido a entre 20.000 y 40.000 veces la presión de la superficie terrestre. Además, debe estar expuesto a temperaturas de entre 125 y 525 grados Celcius.