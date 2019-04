Mark Zuckerberg ahora tiene un podcast y no, no es una broma de mal gusto

Mark Zuckerberg es un tipo especial. Muchas han llegado a dudar si es humano y lisa y llanamente creen que es un robot avanzado, uno que ahora tiene un podcast.

Hoy en día los robots pueden hacer muchas cosas, basta con ver los avances de Boston Dynamics para darse cuenta que el futuro es hoy, solo que no pensábamos que habían llegado tan lejos.

Sucede que, en un extraño y glorioso movimiento, Facebook informó a través de Twitter que el primer episodio ya estaba disponible en Spotify. Sí, raro movimiento, pero de seguro Zuckerberg ya piensa en comprar ambas plataformas, así que les está dando vuelo no más.

New podcast alert 📢 This year Mark Zuckerberg is hosting discussions on the future of tech and society. Listen along: https://t.co/5rIBdrbsb5

— Facebook (@facebook) April 24, 2019