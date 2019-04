Coleccionista chino compra una pieza de arte de Los Simpsons por 28 millones de dólares

Todos los fanáticos de Los Simpsons se jactarían de hacer cualquier cosa por ellos. Y es que la serie se ha vuelto parte importante en la vida de todos nosotros. Sin embargo, creo que por mucho que amemos la serie, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Un de esas cosas es gastar 28 millones de dólares en una pieza de arte de Los Simpsons.

Pues un fanático Chino de Los Simpsons lo hizo el maldito loco millonario pagó 28 millones de dólares por una obra de arte. Esta contiene a muchos personajes de la serie de Matt Groening con los ojos tachados.

Esta obra creada por el artista Kaws, nos presenta a una foto grupal al más puro estilo de aportada del album de The Beatles titulado “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”. Y se vendió como parte de un lote de arte del coleccionista japonés Tomoaki Nagao.

Esto ocurrió en la casa de subastas de Sotheby’s. En donde se han visto pasar muchas subastas extrañas, pero nada tan alocado como esto. El artista Kaws, cuyo nombre real es Brian Donnelly, publicó una foto de su arte en su perfil de Instagram. Acompañó la imagen con la siguiente leyenda.

“What a strange morning…

Do I think my work should sell for this much?- No

Did I arrive at my studio this morning the same time I always do?- Yes

Will I do the same tomorrow?-Yes

Have a good day!!

“Qué mañana tan extraña…

¿Creo que mi arte debería venderse con esta cantidad?- No

¿Llegué a mi estudio esta mañana a la misma hora que siempre lo hago?- Si

¿Haré lo mismo mañana?- Si

¡Tengan un buen día!”