Crearon una lista de reproducción en Spotify basada en el incendio de Notre Dame

Notre Dame ha sido el foco de atención de millones de personas alrededor del mundo gracias al incendio reciente. Curiosamente, este evento tiene soundtrack.

El incendio de la catedral de Notre Dame hizo que todo mundo volteara a ver a París. Ya sea por la controversia, la desgracia o el misterio, millones de personas estaban hablando de eso. Pero dentro de todo el furor, hay ciertas personas que no pueden evitar tomarlo con humor. Es gracias a eso que Raoul Hattink, un usuario de Spotify, decidió crear una lista de reproducción basada en este incendio.

This Fire is out of control

La lista de reproducción tiene solamente canciones que hablen sobre incendio, fuego e iglesias en llamas. Curiosamente, existen muchas canciones de distintos géneros que se han colado a esta lista. Podemos ver nombres de canciones como “Church on Fire” y “Paris in Flames”. Pero no solamente hay canciones con títulos de fuego, sino que hay canciones que hablan sobre incendios y calor.

Dentro de esas podemos ver clásicos como “Disco Inferno” cuya letra dice algo como “Burn baby, burn” y sobre todo la canción de “Follow the Leader” que si has ido a alguna fiesta, seguramente recuerdas que dice “The roof is on fire”.

La lista consta de 78 canciones en total con artistas como Nirvana, Franz Ferdinand, The Rolling Stones e incluso Rammstein. Aquí tienes toda la lista de canciones.

Bueno, y si realmente tienes muchas ganas de escucharla, aquí tienes el link para la lista de reproducción. Eso si, te espera un viaje lleno de géneros musicales muy diferentes y de grupos muy variados.

En lo personal, la he escuchado un par de veces y no hay manera de aburrirse. En especial al buscar todas las referencias al evento ya mencionado. Eso si, no la compartas con personas muy religiosas porque puede resultar contraproducente.

¿Hay alguna canción que les haya faltado agregar a esta lista de reproducción? Cuéntanos cual sin importar el género.