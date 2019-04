Linus Torvalds considera que las redes sociales son "una enfermedad"

Linus Torvalds fue recientemente entrevistado por Robert Young para Linux Journal donde habló acerca de lo que cambiaría sobre el mundo tecnológico actual, además de cómo ha modificado su comportamiento (vía BussinessInsider).

El reconocido programador considerado el creador de Linux comentó que él cambiaría las redes sociales ya que las considera una enfermedad.

Torvalds agregó que Internet elimina todas las señales sociales que generalmente forman parte de las comunicaciones, por lo que nadie puede escucharte siendo sutil y es fácil pasar por alto el humor y el sarcasmo. Así que esto combinado con el anonimato provoca la creación de discusiones que no sucederían en una conversación frente a frente.

Todo el modelo de "gustar" y "compartir" es simplemente basura. No hay esfuerzo ni control de calidad. De hecho, todo está orientado hacia el reverso del control de calidad, con objetivos del mínimo común denominador y click-bait, y cosas diseñadas para generar una respuesta emocional, a menudo una de indignación moral.

Algunas personas confunden privacidad y anonimato, piensan que van de la mano y que proteger la privacidad significa que necesitas proteger el anonimato. Creo que esto está mal. El anonimato es importante si eres un denunciante, pero si no puedes probar tu identidad, tus locuras en una plataforma de redes sociales no deberían de ser visibles, y no deberías de poder interactuar.