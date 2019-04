Lena Headey habló sobre su desnudo en Game of Thrones el cual causó polémica en su momento

Lena que interpreta al personaje Cersei Lannister recordó en una entrevista uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar durante la grabación.

Lena Headey, actriz que da vida a Cersei Lannister en la serie Game of Thrones, revivió la polémica que causó el desnudo que realizó durante el último capítulo de la quinta temporada de la saga, cuando a modo de castigo por los pecados que ella había cometido, la hicieron caminar desnuda por medio de la ciudad mientras le tiraban frutas, piedras entre otras cosas, siendo denominada la caminata de la vergüenza.

En una entrevista realizada por The Sun, la actriz contó que cuando se realizó la escena, ella se encontraba embarazada, es por esto que se usó un cuerpo de un doble para filmar toda la secuencia.

Ella recordó que recibió muchas criticas sobre la desición de usar un doble, ya que muchos decían que era "menos actriz" por hacer eso.

Lena recordando polémicas

La actriz afirmó que la reacción violenta que tuvo por parte de los fans al momento que fue transmitida la escena la dejo impactada y triste. La razón principal de las críticas fue que a las personas les molestó que ella no hubiera participado directamente en ella.

La actriz señala que ella jamás de ha negado a participar en escenas de este tipo, pero esa vez fue la excepción debido principalmente porque se encontraba embarazada.

"Soy una actriz muy emotiva y me siento realmente motivada por eso, he hecho desnudos y no me siento contraria a eso", afirmó la actriz recordando el suceso.

Por otro lado, Lena también recordó otros episodios dolorosos en su vida personal mientras se encontraban grabando la famosa serie, como el divorcio que vivió de su pareja durante el año 2013 el cual también la afectó de sobremanera, una depresión postparto que la afectó durante la primera temporada y el último día de rodaje que la dejó muy triste.

Recordemos que ayer fue transmitido el primer capítulo de la octava y última temporada de la serie, la cual contará con solo seis capítulos emitiéndose el último de estos el próximo 19 de mayo.