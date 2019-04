Conozcan a Kollector, el nuevo personaje de Mortal Kombat 11

Warner Bros. Interactive Entertainment y NetherRealm Studios han anunciado a Kollector, un nuevo personaje que formará parte del elenco de peleadores de Mortal Kombat 11.

En la parte de arriba pueden ver el tráiler de presentación de este personaje de cuatro brazos que es un fiel sirviente del Imperio del Outworld, donde muestra su estilo de pelea y por supuesto, su brutal Fatality.

Un nuevo luchador se ha unido a la franquicia Mortal Kombat, The Kollector nació en la pobreza y demostró su deber de coleccionista con un celo que impresionó a Shao Kahn, convirtiéndose en uno de los socios más temidos del Emperador. Más como un mafioso ejecutor corrupto que un funcionario del gobierno, The Kollector robó las riquezas de la gente del Outworld, recompensándose a si mismo con riqueza y estatus, pero cuando Shao Kahn murió, Kotal Kahn se comprometió a eliminar la corrupción del antiguo régimen. Después de años escondido, viviendo de sus ganancias mal logradas, The Kollector fue capturado y ahora se enfrenta a la ejecución, decidido a destruir a cualquiera en su camino.