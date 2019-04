URGENTE: Julian Assange, fundador de WikiLeaks es arrestado en Londres

Ecuador retiró el asilo político a Julian Assange, quien fue detenido la mañana de este jueves 11 de abril por la policía inglesa.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue arrestado este jueves 11 de abril fue arrestado por la policía de Londres, luego de que Ecuador formalmente le quitara el asilo político.

Wikileaks declaró en sus cuentas:

"Ecuador ha dado término de forma ilegal al asilo político concedido a Assange en violación del Derechos Internacional. Julian Assange no ha salido de la embajada", sino que "el embajador ecuatoriano ha invitado a la Policía británica dentro y ha sido detenido".

URGENT Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

La misma cuenta en Twitter de WikiLeaks ha pedido además que la comunidad internacional actué a favor del activista y periodista.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5 — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

El Momento de la captura de Julian Assange

Este es el momento exacto en que la policía de Londres ha entrado a la embajada de Ecuador para arrestar a Julian Assange.

Lenin Moreno, presidente de Ecuador confirmaba en su cuenta de Twitter, la suspensión del asilo para Assange en su embajada en Londres.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

Y eso sí estableció las garantías que le dio el gobierno británico para el periodista que estaba desde 2012 en la embajada del país sudamericano.

"Me dieron la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte". "El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito en cumplimiento de sus propias normas".

Historia de Assange

Julian Assange era buscado por la justicia de Estados Unidos por las filtraciones de su portal WikiLeaks.

El Departamento de Justicia del país norteamericano tenía preparada una acusación judicial contra el periodista, luego de la divulgación de herramientas cibernéticas de la CIA y cómo el gobierno de EE.UU tuvo un papel central en la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

La acusación era formal y el objetivo era mantenerla secreta hasta que Assange fuera arrestado, pero salió a la luz al incluirse por error en un documento judicial público.

En 2012 el periodista australiano además se enfrentaba a su detención por una orden europea emitida por Suecia. El país escandinavo lo reclamaba por dos acusaciones de presuntos delitos sexuales, que luego no prosperaron. Se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en junio de ese año y, tras dos meses, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, le concedió asilo. Más adelante, le dio también la nacionalidad ecuatoriana.

Edward Snowden escribió en su cuenta de Twitter sobre la situación de Assange y dijo que era un momento crítico para la prensa y la libertad de expresión.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of–like it or not–award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

Qué dice Gran Bretaña

En una declaración, Inglaterra dijo lo siguiente.

"Es absolutamente apropiado que Assange haga frente a la justicia de un un modo apropiado en el Reino Unido. Son los tribunales los que deben decidir lo que ocurra a continuación", ha dicho en un comunicado oficial Alan Duncan, el secretario de Estado de Exteriores británico. "Agradecemos la medida adoptada por el Gobierno de Ecuador y por el presidente Moreno. Los hechos de hoy son el resultado de un extenso diálogo entre los dos países. Confío en una relación bilateral fuerte entre el Reino Unido y Ecuador en los próximos años". Jeremy Hunt, ministro de Exteriores inglés dijo en Twitter: "Julian Assange no es un héroe y no está por encima de la ley. Se ha ocultado de la verdad durante años. Gracias a Ecuador y al presidente Lenin Moreno por su cooperación con el Ministerio de Exteriores para aseguar que Assange se enfrente a la justicia". Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 11, 2019

En tanto, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa se descargó con todo y tildó de traidor a Lenin Moreno.