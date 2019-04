Lo que todos nos preguntamos: ¿Qué sucedió con el gato de Julian Assange? ¿Se encuentra bien?

El día de hoy el mundo ha tomado un trago amargo. Despertamos con una triste noticia: Julian Assange ha sido detenido después de 7 años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. El país latinoamericano le ha retirado el asilo diplomático y lo ha entregado a Scotland Yard; quienes lo extraditarán a EE.UU.

Luego de tantas malas noticias, muchas personas en todo el mundo se hicieron la misma pregunta: ¿Qué pasó con el gato de Assange? ¿Está bien? ¿Cuál será su destino? Y aquí la respuesta.

Carlos Poveda es el abogado del periodista más odiado por los gobiernos del mundo. El día de hoy, en entrevista, aseguró que al menos el gato está a salvo. Este fue su testimonio al respecto:

Pero, ¿a quién fue entregado? El año pasado, la embajada ecuatoriana amenazó a Julian con mandar a su famoso gato a la perrera a menos de que este "se ocupara de él". Ante las amenazas, la decisión por parte del refugiado fue pedirle a sus abogados el pasado noviembre que enviaran al gato con su familia. La idea era reunirse de nuevo algún día, en libertad. Probablemente eso ya no será posible.

In the same document in which Ecuador threatened to hand Assange over for arrest, Ecuador also threatened to put Assange's cat in the pound.

Insensed at the threat, he asked his lawyers to take his cat to safety. The cat is with Assange's family. They will be reunited in freedom. pic.twitter.com/W9FvDbvQgw

— Hanna Jonasson (@AssangeLegal) November 27, 2018