Ser Jorah Mormont y su gran anhelo frustrado en GOT: "Hacer el amor con Daenerys"

El eterno enamorado de la "Madre de Dragones" en Game of Thrones, Ser Jorah Mormont, habló de sus deseos no cumplidos en la serie.

Ser Jorah Mormont ya pasó a mejor vida en Game of Thrones después de la "Gran Batalla" contra los "Caminantes Blancos" en el episodio 3×08.

En entrevista con Entertaiment Weakly, Iain Glen, el actor en la piel del último Mormont sobre los "Siete Reinos", habló de los anhelos no cumplidos en la serie.

Por supuesto que hay algo en su relación con la "Madre de Dragones" que nunca podrá suceder.

Aparte de la dolorosamente obvia de hacer el amor con Daenerys. Todo el viaje en escala de grises no estaba en los libros originales, y eso era algo que le regalaban al personaje. Podría decir que desearía que Jorah se expresara más, pero eso no es lo que era. [Los showrunners] siempre decían, bromeando: "Eres genial en silencio. Siempre nos gusta tenerte en una escena cuando no estás hablando ”. Pero estaban siendo dulces.

Ser Jorah Mormont en la memoria

El actor Iain Glen ya comienza a recoger sus cosas en los trailers de filmación y se aleja de los sets de grabación.

"Estoy tratando de dejar ir todo el asunto. Me siento feliz por eso. Habiendo estado en el piloto y cada temporada, he tenido tantas experiencias de trabajo. [Actuar es] una bestia efímera y pasas de un [trabajo] a otro y esta (GOT) es una experiencia extraordinaria que se prolongó durante casi una década y ocupa un gran espacio en el banco de memoria de tu corazón"

Ser Jorah además habló de cómo seguirá ahora la serie y todo lo que ya fue.

"Pasas por un cúmulo de emociones. Lees los guiones para saber si sigues ahí: Primer guión, sí, estoy en ese. Segundo, sí, estoy en eso. Tercero, estoy en eso. Cuarto, sí, yo soy ese, solo soy un cadáver, pero todavía no lo sabía. Luego quinto, no, no estoy allí. Sexto uno: ¡Oh no! Entonces supe que definitivamente morí", comentó Mormont.

Iain Glen continúa, "Durante ocho años seguidos, dirás: "Por favor, por favor …"Solo quieres permanecer en la fiesta. Sólo quieres estar a bordo. Luego viene esta temporada y esta es la temporada para ir, si vas a ir. Es un fallecimiento heroico y satisfactorio. Creo que [los cineastas David Benioff y Dan Weiss] estaban dulcemente nerviosos por la reacción de todos y su instinto es que te molestará que estés fuera. Así que lo primero que hice fue ir y enviarles un correo electrónico y decirles cuánto me encantaron los scripts. Y ellos dijeron: "Oh, eres un caballero". Y yo dije: "No, estoy realmente agradecido por esta conclusión de mi personaje".