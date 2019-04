Jon Snow comparte sus episodios favoritos de Game of Thrones

Quedan muy pocos días para el inicio de la temporada final de Game of Thrones. Todos los interesados están ocupados poniéndose al tanto con la serie en un mega maratón. Pero también es buen momento para ponerse nostálgicos.

Ese justamente parece ser el sentimiento que ha invadido a Kit Harington, actor encargado de interpretar al querido Jon Snow.

La estrella le ha dado una entrevista exclusiva a la gente de Entertainment Weekly y ha terminado hablando de un montón de temas.

Desde el potencial futuro para su carrera artística hasta lo desgastante que ha resultado la grabación de esta última temporada. Hay muchos datos interesantes.

Pero tal vez lo que más ha llamado la atención es su selección de sus momentos favoritos en todo Game of Thrones. La pregunta original iba sobre episodios en concreto. Pero su respuesta fue variada:

Estoy muy orgulloso de "The Battle of the Bastards", la toma larga y continua [de Jon Snow luchando] con los caballos. Y también siempre estaré orgulloso de las temporadas 2 y 3 con Ygritte [interpretada por Rose Leslie].

Si bien creo que hubo historias que la gente disfrutó más, me quedo con esas escenas cuando Rose y yo estábamos caminando por el desierto, esas son algunas de las tomas favoritas que he hecho.