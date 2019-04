Primer vistazo al aterrador Joker de la serie Gotham

Vean el teaser tráiler de la parte final de la temporada que presenta al villano interpretado por Cameron Monaghan.

En pleno April Fools Day tenemos que Fox ha presentado el primer vistazo al personaje definitivo del Joker interpretado por Cameron Monaghan en la serie Gotham.

Para comenzar en la parte de arriba pueden ver el teaser tráiler del final de temporada de Gotham que comienza mostrando la Torre Wayne y luego nos presenta la apariencia del villano clásico que dice "Siento algo nuevo, algo hermoso", cerrando con una escena que nos anticipa el esperado enfrentamiento del Joker con Batman.

Y a continuación tienen un póster que nos muestra al personaje a detalle, incluyendo su característico traje y un aspecto aterrador con un rostro lleno de cicatrices y piel blanca, además de muy escaso cabello.

En temporadas anteriores los gemelos Jerome y Jeremiah Valeska aparecieron como el Joker, y ahora tendremos una versión del Payaso Príncipe del Crimen que es una evolución de lo que hemos visto anteriormente.

The Joker en el final de Gotham

Gotham se estrenó en 2014 presentando una historia centrada en los primeros pasos de la saga como Bruce Wayne y James Gordon, y ahora estamos en la quinta temporada que concluirá con los episodios "They Did What?" y "The Beginning…" que se estrenarán el 18 y el 25 de abril, respectivamente.

¿Qué les parece el aspecto del villano clásico?