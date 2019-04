JJ Abrams explica el título de Star Wars: The Rise of Skywalker

Durante meses se estuvo especulando sobre el nombre y tono estético del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Por fortuna hace unos días por fin pudimos ver el primer teaser de la cinta para tranquilidad de muchos.

Los dos minutos del corto básicamente parecen reiterar una y otra vez que tirarán por la borda todo lo que se planteó en The Last Jedi. En algún punto los rumores apuntaban a que la cinta llevaría por nombre “Skywalkers” y aquí vemos que la apuesta va por niveles atrevidos.

Dentro de las últimas actividades de la Star Wars Celebration JJ Abrams dio una entrevista a ET Live en donde explicó las razones detrás de la elección del título del Episodio IX. Revelando que hay mucho detrás, sin soltar ningún spoiler que no sea obvio a estas alturas:

El título parece ser el correcto para esta película. Sé que es provocativo y suelta un montón de preguntas, pero creo que cuando vean la película, verán lo que pretende y lo que significa.

Porque después de todo [The Rise of Skywalker] tenía que ser el final de no solo tres películas, sino nueve. Y la idea de tener que incorporar las historias que han surgido antes, extrañamente, es en sí la trama de la película.

Es decir, son los personajes de la película que heredan todo lo que ocurrió antes en generaciones anteriores, ya sean los pecados del padre, o la sabiduría que hayan adquirido, y la pregunta es: ¿Puede esta nueva generación estar a la altura? ¿Pueden hacer frente a lo que tienen que hacer?