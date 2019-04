Jack Dorsey, CEO de Twitter, tuvo una reunión a puerta cerrada con Donald Trump

Jack Dorsey, CEO de Twitter, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para discutir diversos temas relacionados con la plataforma y otras redes sociales (vía FoxNews).

Primeramente el sitio Motherboard reportó que habían obtenido información de un correo electrónico interno de Twitter que indicaba que Dorsey había recibido una invitación de la Casa Blanca para una reunión de 30 minutos a puerta cerrada con el presidente donde se discutiría la salud de la conversación pública en Twitter.

Más tarde, ambas partes publicaron tuits confirmado la reunión, tal como pueden ver a continuación:

Donald Trump comentó, "Gran reunión esta tarde en la Casa Blanca con Jack de Twitter. Se discutió de muchos temas relacionados con su plataforma y el mundo de las redes sociales en general. Esperamos mantener un diálogo abierto."

Y Dorsey le respondió, "Gracias por el tiempo. Twitter está aquí para servir a toda la conversación pública, y tenemos la intención de hacerlo más saludable y más civil. Gracias por la discusión sobre eso."

— jack (@jack) April 23, 2019