Israel falla y su sonda se estrella al aterrizar en la Luna

En el sur de Tel Aviv, Israel, tres jóvenes tuvieron un sueño en una noche de tragos: llegar a la luna con su sonda Beresheet.

Según informan medios internacionales, la sonda se estrelló al llegar al satélite, quedando inutilizable.

"Hemos llegado a la Luna, pero no como queríamos" fue la triste frase que se escuchó desde el centro de control al darse cuenta que el proyecto privado en el que se ha invertido 89 millones de euros, fracasó.

Don’t stop believing! We came close but unfortunately didn’t succeed with the landing process. More updates to follow.#SpaceIL #Beresheet pic.twitter.com/QnLAwEdKRv

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) April 11, 2019