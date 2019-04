Ese diseño que no te gusta del iPhone XI sería real, dicen fuentes de la industria

El iPhone XI (o como demonios pretendan llamarle) se presentará este año en septiembre, tal como ha sido la costumbre hace casi ya más de media década.

La compañía de Tim Apple, anteriormente conocido como Tim Cook se prepara para estrenar un diseño que a algunos no les gustará para nada, tal como pasó con el notch (o muesca) en el iPhone X.

Según OnLeaks, ese misterioso arreglo cuadrado con tres cámaras y un sensor TOF en el posterior, que pareciera colgar de uno de los costados superiores va a ser real.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy… 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 28, 2019