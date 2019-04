Internet Archive recuperó más de 450.000 perdidas por MySpace

Internet Archive a recuperado más de 450.000 canciones perdidas por MySpace luego de haberlas borrado mientras migraban sus servidores, eliminando todos los archivos subidos a la red social entre los años 2003 y 2015. Se creía que era imposible recuperar los archivos, hasta que apareció la connotada biblioteca digital.

Esta resultó ser una perdida realmente significativa para los usuarios, ya que muchos utilizaban la ya casi extinta red social para mostrar sus trabajos musicales personales o simplemente para compartir canciones en la red.

Sin embargo, la organización sin fines de lucro Internet Archive anunció que se había recuperado un porcentaje de las canciones perdidas.

Jason Scott, miembro de la biblioteca digital sin fines de lucro, anunció que la agrupación subiría una pequeña parte del contenido perdido, que corresponde a un total de 450.000 canciones subidas en la red social entre el año 2008 al 2010.

ANNOUNCING THE MYSPACE MUSIC DRAGON HOARD, a 450,000 song collection of mp3s from 2008-2010 on MySpace, gathered before they were all "deleted" by mistake. https://t.co/oIunuHF7wc includes a link to a special custom search and play mechanism that lets you search and play songs. pic.twitter.com/aGkFPDBN7r

— Jason Scott (@textfiles) April 4, 2019