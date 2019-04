Internet: Conoce 10 cursos gratis sobre ciberseguridad

La seguridad en Internet es muy importante para todos los usuarios, por eso es que es importante conocer más sobre estos temas. Mucho mejor si es gratis.

La seguridad en Internet es muy importante, en especial en esta época de información masiva e inmediata. Recuerda que básicamente todo lo que haces en Internet se queda registrado.

Por eso es que para asegurarte de navegar de manera segura, aquí tienes algunos cursos gratis sobre ciberseguridad y seguridad informática. La mayoría de estos cursos están en inglés.

Introducción a la ciberseguridad

The Open University / 2 meses aproximadamente

Un curso que te introduce al concepto de la seguridad en línea. En este podrás aprender a reconocer posibles amenazas y maneras de tomar acción contra ellas.

Curso aquí.

Criptografía aplicada

Udacity / 2 meses aproximadamente

Si eres de los que quieren aprender a descifrar código criptográficos, este es el curso para ti. En este podrás aprender como encriptar y descifrar códigos.

Curso aquí.

Ciberseguridad: Seguridad en el hogar, en línea y en la vida

Newscastle University / 3 semanas aproximadamente

Un curso que te enseña como aplicar los conocimientos de la ciberseguridad a la vida diaria. Lo que incluye hacer pagos en línea de manera segura y compartir tu información en Internet.

Curso aquí.

Ciberseguridad: entender los ataques para desplegar contramedidas

Universidad Rey de Juan Carlos / 6 semanas aproximadamente

Aquí se tocan temas de ataques a sistemas y redes, además de aprender sobre malware, seguridad de colad, patrones de ataque y otras cosas más.

Curso aquí.

Seguridad de la información: contexto e introducción

University of London / 14 horas aproximadamente

Es un curso relativamente corto en donde puedes aprender principios básicos de criptograma y gestión de la seguridad para Internet y equipos personales.

Curso aquí.

Tecnologías de Bitcoin y criptomonedas

Universidad de Princeton / 18 horas aproximadamente

Para todos aquellos que quieran conocer sobre las criptomonedas que están en boca de todos. El curso te enseña a usarlas y te explican porqué son importantes.

Curso aquí.

Ciber conflictos internacionales

The State University of New York / 9 horas aproximadamente

Podrás aprender todo sobre como analizar y gestionar ciber conflictos, todo enfocado en el combate contra el ciber crimen.

Curso aquí.

Criptografía I

Universidad de Stanford / 29 horas aproximadamente

Un curso que te ayuda a usar la criptografía en aplicaciones que ya existen y te muestra como usarla en la vida real.

Curso aquí.

Seguridad en redes

Georgie Tech / 4 meses aproximadamente

Te enseña los conceptos básicos de criptografía, criptoanálisis y de seguridad de sistemas. Además te introducirte a la seguridad en redes y equipos personales.

Curso aquí.

Ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas: identificación de amenazas y prevención de ataques.

Deakin University / 2 semana aproximadamente

Te permite conocer y reconocer amenazas cibernéticas que ocurren con regularidad en las pequeñas y medianas empresas. Además de como prevenirlas.

Curso aquí.