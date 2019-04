Instagram está probando una función para dejarte hacer preguntas de opción múltiple

Instagram ha incorporado funciones que tienen "de todo un poco". Puedes compartir la música que te gusta gracias a Spotify, permitir que tus seguidores te hagan preguntas e incluso hacerles encuestas. Aunque al parecer esto no era suficiente para muchos; pues la red social prepara una sorpresa más.

La nueva función es estilo encuesta, aunque no exactamente. Se traba de una pregunta que tendrá opción de respuesta múltiple, así como si fuera un examen escolar. Cualquier parecido con las encuestas es mera coincidencia.

Por el momento esta etiqueta se encuentra en la fase de pruebas y no todo el mundo la puede usar; aunque la gran mayoría podrá encontrarla junto a las demás bajo el nombre de "Cuestionario". Esto fue anunciado por la cuenta de Instagram en Twitter.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. 🤔🙃 pic.twitter.com/a6y1PaOnSY

— Instagram (@instagram) April 23, 2019