La influencia que ha tenido el planeta Marte en la Cultura Pop

Marte es uno de los planetas que más ha influenciado a la humanidad, hablando de la Cultura Pop. Por eso aquí le hacemos un pequeño homenaje.

Marte ha sido siempre un planeta muy importante para la raza humana. Muchas veces visto como un nuevo lugar por conocer, otras veces como el planeta que podrá servirnos de hogar cuando matemos a la Tierra.

Sin embargo, a lo largo de los años, los distintos medios de entretenimiento en todo el mundo han tomado inspiración de este planeta. Y se le atribuye siempre la característica de ser el hogar de razas alienígenas obsesionadas con conquistar la Tierra. Aquí veremos algunos de los mejores ejemplos de como Marte es visto en la cultura pop.

Total Recall

Un filme clásico de inicios de la década de los 90's basado en la historia corta “We Can Remember It For You Wholesale”. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por Paul Verhoeven. Nos muestra una historia futurista que empieza porque Douglas Quaid (Schwarzenegger) tiene sueños recurrentes con Marte.

La historia se desarrolla en su mayoría en la tierra pero los eventos ocurridos en Marte son lo que hacen memorable a este filme. A todos nos dejó secuelas mentales la parte en que parece que la cabeza le explotara a Quaid y aquella en donde se quita la máscara de señora.

Si no has visto esta película, es muy recomendable. Es un thriller psicológico de acción con giros de tuerca muy buenos, que además se filmó en el Metro de la CDMX. En serio. El remake de esta década no fue tan bueno como el original y no se desarrolla para nada en Marte.

Mars Attacks!

Dirigida por Tim Burton, esta película se volvió todo un clásico de culto gracias al diseño de los marcianos. Su extraño dialecto basado en gritos y gruñidos los hicieron muy populares con la generación de los 80’s y 90’s. Fue basada en una serie de tarjetas coleccionables donde podías ver la invasión marciana en todo su esplendor. Curiosamente, puedes comprar el set de tarjetas en Amazon. No las originales sino una reedición hecha por su 50 aniversario.

La extraña sensación que te hace sentir la invasión marciana a la tierra es algo que no se ha logrado repetir en ningún otro filme. En especial porque podemos ver a la tierra ser completamente obliterada por las fuerzas alienígenas. Sin embargo, la crueldad de la raza marciana y los experimentos que hacen con los humanos por diversión los vuelven memorables.

El final es algo muy extraño pero muy bueno. Obviamente no haré más spoilers de una película del año 1996. Personalmente, mi obra favorita de Tim Burton gracias a su humor oscuro difícil de replicar.

Martian Manhunter

Conocido en español como el Detective Marciano. Este super héroe de DC Comics es uno de los más importantes para la compañía. A pesar de no haber aparecido en ninguna de las películas recientes, es parte fundamental de la Liga de la Justicia.

No solamente es uno de los 7 miembros fundadores de la Liga de Justicia. Sino que también es uno de los seres más poderosos de DC. Su nombre real es J’onn J’onzz y cuenta con algunos cuantos super poderes. Tales como super velocidad, super fuerza, super durabilidad y super aliento.

Pero espera, hay más, ya que también tiene muchos tipos distintos de visiones. Las cuales incluyen de calor, de rayos X, telescópica. infrarroja, nocturna y encima, puede ver todo espectro existente de colores.

Pero ahí no termina, es además capaz de volar, hacerse intangible, invisible, cambiar de forma y regenerar su salud por su cuenta. Sumado a eso tiene intelecto nivel genio, puede usar telekinesia, telepatía y tiene memoria fotográfica.

De hecho, Batman mismo lo describe como “Una mezcla entre Superman y Batman”.

Marvin the Martian

Un pequeño extraterrestre conquistador originario de Marte. Este pequeño ser es uno de los personajes recurrentes de la famosa caricatura de Looney Tunes. Muchas veces funciona como villano para Bugs Bunny y para Daffy Duck. Pero como hemos visto en Space Jam, también puede permanecer imparcial.

Su apariencia retoma la supuesta estatura y actitud de Napoleon Bonaparte y con un caso que parece ser romano. Puesto que según la cultura grecorromana, Marte es el dios de la guerra.

Fue creado para ser un antagonista de Bugs Bunny completamente opuesto a Sam Vigotes (Yosemite Sam). Un enemigo peligroso, astuto, competente y muy inteligente. Tuvo su primera aparición el 24 de Julio de 1948 en el corto animado llamado “Haredevil Hare”.

Watchmen

El planeta Marte es un lienzo en esta novela gráfica. En la que podemos ver a un Dr. Manhattan harto de la raza humana. En esta historia, Marte funciona como una metáfora del abandono de la humanidad de parte del Dr. Manhattan. Así como para el origen y el final de la vida misma.

Cuando Dr. Manhattan decide irse a Marte, podemos ver que deja caer su fotógrafa caer al suelo. Una fotografía de cuando él aún era mortal, cuando celebraba el paso de los años, cuando el tiempo aún significaba algo.

La fotografía, que representa lo último de la humanidad a lo que se aferraba el personaje, es enterrada por la tierra roja infértil de Marte.

The Martian Chronicles

Una de las novelas de ciencia ficción más famosas de la historia. En donde podemos ver un conflicto entre los aborígenes marcianos y los colonizadores terrícolas. Básicamente es una historia en donde los humanos ahora son quienes quitan y no al revés.

Fue escrito por el legendario Ray Bradbury en el año 1950. La novela se confirma de una serie de historias cortas que narran el conflicto entre los marcianos y terrícolas. Además maneja temas de guerra en la tierra y de conflictos nucleares, que culminan con la erradicación de la raza humana. Dejando a unos cuantos sobrevivientes que se convertirían en los nuevos marcianos.

Un clásico total que ha inspirado incontables historias. Debes leerlo a como de lugar.

The War of the Worlds

No vamos a hablar de la novela, que ya de por si es buena. Tampoco vamos a hablar de sus adaptaciones a películas y series. No, eso no es lo importante cuando hablamos de la influencia de La Guerra de los Mundos en la sociedad.

Hablaremos de la adaptación a radio novela de esta obra escrita por H. G. Wells. Durante los años 30, la cadena de entretenimiento CBS tenía una radio novela llamada “The Mercury Theatre on the Air”. Y para su episodio número 17 decidieron hacer una adaptación de The War of the Worlds.

El episodio fue transmitido el 30 de Octubre de 1938 a las 8 de la noche. Además fue narrado por el mismísimo Orson Welles.

El formato de la radio novela asimilaba la narración de una crónica hecha por un reportero. En donde narraba en lo que parecía tiempo real la invasión de los marcianos a la tierra. La actuación de voz fue tan realista, que la sociedad se lo creyó. Realmente pensaron que el fin del mundo estaba cerca y que los marcianos estaban invadiendo la tierra.

El resultado de eso fue que la sociedad colapsó. Hubo saqueos, personas escondiéndose en sus hogares, personas huyendo de las ciudades principales y sobre todo, suicidios masivos. Todo por una radio novela bien narrada.