¿Cómo?: Según la iglesia de México, el guantelete de Thanos está inspirado en una reliquia católica

Suena a broma decir que el guantelete de Thanos es una reliquia católica, aunque en realidad sí se parece. Esto es lo que dice la iglesia mexicana.

Actualmente, uno de los objetos de moda más relevantes es, sin duda, el guantelete de Thanos. Ese "guante" donde el villano de Marvel coloca las seis gemas del infinito y con el que chasquea los dedos para desaparecer a la mitad de la población universal. Sin embargo, ¿quién diría que antes de él, una santa española lo puso de moda? Esto es lo que dice la Arquidiócesis de Monterrey, México, al respecto.

El guantelete de Thanos o la reliquia católica

Si no eres católico, quizá no conozcas este guantelete. Incluso aunque lo seas. No es una de las reliquias católicas más famosas que existen; aunque ya en el pasado se comparó a Thanos con Francisco Franco, dictador español que gracias a una autorización de la iglesia logró mantener el guantelete sagrado; mejor conocido como La Mano Incorrupta, en la capilla de su casa.

Ahora la teoría de que los creadores del arma del villano de Marvel se basaron en esta reliquia cobra fuerza. En un video de la Arquidiócesis de Monterrey vemos una explicación más detallada que se está haciendo viral.



El guante que cubre la mano incorrupta de la santa española es de plata y tiene los dedos engalanados con piedras preciosas y semipreciosas. En 1585, tres años después de la muerte de Santa Teresa de Ávila; exhumaron su cuerpo y descubrieron que estaba incorrupto.

Hasta el momento no sabemos si los creadores del guantelete realmente se inspiraron en el guante de Santa Teresa de Ávila; aunque poniéndolos uno al lado del otro, vaya que sí se parecen.