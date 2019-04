Huawei la tiene clara: "Si Chile no puede venir a nosotros, nosotros iremos a Chile"

Huawei hasta ahora había estado al margen de la polémica instalada por la visita del presidente Sebastián Piñera a China y donde el primer mandatario rechazó visitar la sede de la empresa.

Todo luego de que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a La Moneda, diera como resultado una advertencia de Estados Unidos a la conveniencia de hacer negocios con los chinos.

El vicepresidente senior de ciberseguridad de Huawei, John Suffolk, se refirió a este tema en una rueda de prensa.

Suffolk además se refirió a los dichos de Mike Pompeo sobre Huawei y los peligros que se supone traería a Chile la infraestructura por el 5G.

El funcionario de la empresa china además ahondó en que no existen evidencias de ilegalidades en el accionar de Huawei.

“Los gobiernos deben tomar sus propias decisiones, y diría que no se ha presentado ninguna evidencia de que Huawei ha hecho algo malo. Eso no significa que no cometamos errores estúpidos, pues todas las empresas los cometen. No es que todo lo que hacemos sea perfecto, ninguna compañía en el mundo puede decir eso. Lo que creemos es que si miramos 1.000 años de política económica y de competencia, el mundo ha avanzado cuando competimos y ha retrocedido cuando hemos cerrado las fronteras”.